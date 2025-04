De van Red Bull afkomstige teammanager Jonathan Wheatley is begin april begonnen aan zijn nieuwe functie als teambaas van Sauber. Hoewel het team in de afgelopen triple-header geen punten wist te behalen, ziet hij in gesprek met Motorsport-Total voldoende positieve signalen.

Wheatley liet Red Bull Racing achter als een geoliede machine en onthult dat hij veel verbeterpunten ziet bij Sauber, dat volgend jaar als Audi-fabrieksteam op de startgrid zal staan. "Ik zie de uitdagingen die we hier hebben, maar eerlijk gezegd zie ik ze allemaal als kansen", opent de Engelsman. Daarnaast onthult hij dat hij een soort honderddagenplan in zijn hoofd heeft, waarin hij wil dat het team duidelijke stappen gaat zetten.

Groei bij Kick Sauber

Bij Red Bull Racing was Wheatley onder andere verantwoordelijk voor de pitstops en ook daar heeft hij zich bij Sauber mee beziggehouden. "De jongens hebben vandaag [Grand Prix van Saoedi-Arabië] een pitstop in 2,3 seconden gedaan. Twee of drie maanden geleden zou niemand dat hier verwacht hebben. Dat is voor mij een goed teken," zegt hij, wijzend op de vooruitgang. Als teambaas kijkt Wheatley vooral naar de langere termijn: "Ik hoop het team mijn grote ervaring te kunnen meegeven over hoe het voelt om in een groot team te werken en hoe het werkt. Ook om problemen te voorzien die misschien pas over drie of vier jaar optreden, waar nu nog niemand aan denkt."

Wheatley kan eindelijk aan de slag als teambaas

Het was al bekend dat Wheatley al langer de rol van teambaas wilde vervullen, wat bij Red Bull simpelweg niet mogelijk was. "Het is dus dubbel spannend voor mij: werken in een bedrijf waar ik een taak heb die ik graag doe, en direct te zien waar ik waarde kan toevoegen, maar ook te weten dat ik het hele proces kan meemaken," aldus de nieuwe teambaas van Sauber.

