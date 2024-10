Red Bull-teambaas Christian Horner onthult dat het originele plan was om Adrian Newey als een mentor bij het Oostenrijkse team te laten fungeren, zodat het personeel daaronder de topontwerper als een klankbord kon gebruiken. Dat liep allemaal heel anders, want Newey zal vanaf komend jaar de kleuren van Aston Martin verdedigen.

Newey zelf, die gaf na de bekendmaking van de overstap aan dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging en ook het idee had dat het technische team van Red Bull juist op eigen benen wilde staan. Toch kan het ook allemaal niet los worden gezien van de machtsstrijd die heeft gewoed binnen Red Bull Racing, waarbij er meerdere kopstukken hun ontslagbrief hebben ingediend. Eerder wees Horner naar de budgetcap, waardoor sommige werknemers simpelweg niet meer te behouden waren. Voor Newey lag er een plan klaar om hem rustig te laten afbouwen, zo onthult de teambaas bij de Britse tak van Motorsport.com.

Vertrek Newey speelde eind 2023 al

Op de vraag of de turbulente periode bij het Oostenrijkse team één van de redenen was voor het vertrek van Newey, reageert Horner. "Ik denk dat het te makkelijk is om te zeggen dat we hier te maken hebben met een 'perfect storm'. Dit veroorzaakt dat en dat veroorzaakt dit. De werkelijkheid is dat al die dingen totaal los van elkaar staan", zo wijst Horner naar een ander motief. "Het vertrek van Adrian uit het team was iets dat eind 2023 al speelde. Ik denk dat hij toen al enigszins in conflict was met zichzelf."

Aanbod Aston Martin was niet te evenaren

De teambaas onthult het originele plan wat het team had opgesteld voor Newey: "De afspraak die we hadden, was dat hij aan het eind van 2025 zou terugtreden uit de Formule 1 en enkel als mentor zou fungeren. Anders zou ik de andere [technische] mensen verliezen aan rivaliserende teams." Newey verkoos een avontuur bij Aston Martin en was dus nog helemaal niet klaar met de koningsklasse. "Ik denk dat hij voelde dat zijn tijd in de F1 nog niet voorbij was, en dus nam hij beslissingen om zijn eigen redenen, die begrijpelijk zijn. Het aanbod dat hij van Aston kreeg, inclusief aandelen en dergelijke, was simpelweg niet iets dat wij hier konden bieden."

Horner ziet uitdaging Newey wel

Het duo heeft lange tijd aan de opbouw van Red Bull Racing gewerkt en tot dusver samen de wereldtitels binnengesleept. Dat Newey nu zijn kunsten mag laten zien bij Aston Martin, dat is iets wat Horner wel snapt: "Ik begrijp het wel. Adrian wil nog een keer een rondje maken in de F1, en als aandeelhouder en partner in een team geef ik hem daar zeker geen ongelijk in."