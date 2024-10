Rudy van Buren krijgt de complimenten van Helmut Marko. De Nederlander komt al een poos uit voor het Red Bull F1-team als simulatorrijder en daar is de hoofdadviseur ontzettend blij mee. Hij noemt hem zelfs een 'perfecte match' met Max Verstappen.

Van Buren zat als jonkie in de kart, maar een echte racecarrière zat er voor hem niet in. Hij won wel een aantal races in de Westfield Cup op Zandvoort, maar daarna zouden we hem negen jaar niet meer achter het stuur zien. Echter, vanaf 2019 maakte Van Buren zijn terugkeer in de autosport en hij werd actief in de Porsche Supercup en Carrera Cup met tweede plekken op Monza, Zandvoort en de Lausitzring in de Duitse klasse als beste resultaten. Halverwege 2022 kreeg hij een ware droombaan aangeboden: simcoureur van wereldkampioen Red Bull. Sinds 2023 helpt de Gouwenaar mee met de afstelling van de auto.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen stapt naar Europese Unie en claimt 'Simply Lovely' als eigen trademark

Goede afstelling

"De simulator is daar belangrijk in en de jongens die daar hun werk doen", vertelde Verstappen eerder dit jaar nog over de rol die Van Buren speelt bij onderdelen die in de windtunnel of op de sim getest worden, die dan meteen op de auto werken. "Ik heb natuurlijk heel veel contact met Rudy. Hij vertelt mij wat hij heeft geprobeerd in de simulator en dan hebben we het erover. We bespreken wat hij heeft geleerd of hij zegt: 'Misschien moeten we dit doen of moeten we kijken of dat aspect nog kunnen verbeteren'. Het is wel fijn om iemand zo hoog bij het team te hebben, die er mede voor zorgt dat de auto meteen goed afgesteld staat. Rudy en een paar andere simulatorcoureurs testen alles, van de kleinste aanpassingen tot de gekste dingen", aldus geciteerd door Motorsport.com.

OOK INTERESSANT: Horner stipt Red Bull-probleem aan: "Onze tools waren niet accuraat"

Nodige kwaliteiten

Verstappen is niet de enige die blij is met hem bij Red Bull. "Ja, maar ik denk dat hij een goede 110 kilogram weegt", antwoordde Marko op de vraag van Formel1.de of Van Buren de snelste van zijn simcoureurs is. "En daar zie je het voorbeeld van de theorie en de praktijk. De simulator en de raceauto zijn compleet andere dingen, maar Rudy heeft simpelweg gevoel voor de technische kant. Hij heeft het geduld en alle andere kwaliteiten die je nodig hebt in de simulator. Ook is hij een goede bekende van Max, dus het is een perfecte match en hij krijgt het werk gedaan. We hebben meerdere simulatorcoureurs en ja, hij is de snelste."

Gerelateerd