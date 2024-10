Red Bull-teambaas Christian Horner is optimistisch over de huidige ontwikkeling van de RB20. Zo was het team eerder dit seizoen het spoor bijster over de juiste richting, maar spreekt de teambaas in gesprek met Motorsport.com alweer over de weg naar boven.

Volgend weekend wordt het Formule 1-seizoen in Austin hervat met de Grand Prix van de Verenigde Staten. Voor Red Bull Racing wordt het ook een belangrijk weekend, want het Oostenrijkse team komt met een updatepakket aan in de Verenigde Staten. Horner temperde eerder al de verwachtingen van dat nieuwe pakket, want eerder dit seizoen bleek al dat de updates niet altijd raak waren. Dat had voornamelijk te maken met de correlatieproblemen bij Red Bull Racing. Dat betekent dat wat er uit de data van de windtunnel kan worden gehaald, niet één-op-één te vertalen is naar wat er op de baan gebeurt.

Grenzen van het reglement opgezocht en correlatie verloren

Met de slotfase van het seizoen voor de boeg en Max Verstappen die een voorsprong heeft van 52 punten op titelkandidaat Lando Norris, wordt het tijd dat Red Bull de RB20 gaat verbeteren. Horner is er dan ook van overtuigd dat het Oostenrijkse team langzaam maar zeker uit het dalletje aan het klimmen is. Daarvoor heeft het inmiddels de correlatieproblemen getackeld, zo vertelt Horner: "Onze tools waren niet accuraat en naarmate we aerodynamisch steeds meer de grenzen van dit reglement zijn gaan opzoeken, hebben we de correlatie verloren."

Duidelijkheid over oorzaak problemen

Eventjes werd de stagnatie van de ontwikkeling van de RB20 aan de verouderde windtunnel van Red Bull Racing gewijd. Toch liet Verstappen daarover weten dat de windtunnel voorheen wel altijd heeft geleverd, ondanks de levensduur. In Monza heeft Red Bull Racing, naar eigen zeggen, de sleutel voor de ommekeer gevonden, het was ook de race waarin het team door de ondergrens ging. "Toen in Monza alle downforce van de auto ging, werd echt duidelijk waar de problemen vandaan kwamen", aldus Horner die op een snelle ommekeer hoopt.