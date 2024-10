Gayton McKenzie, de Minister van Sport, Kunst en Cultuur van Zuid-Afrika, weet met grote zekerheid te melden dat de Formule 1 binnen afzienbare tijd een Grand Prix in zijn land gaat aanwijzen. De minister is er alleen nog niet uit of de race in Johannesburg of in Kaapstad zal plaatsvinden.

Afgelopen week was Red Bull Racing aanwezig in Zuid-Afrika om daar een showrun te doen. Diverse Zuid-Afrikaanse Formule 1-fans waren naar het spektakel afgereisd om de gillende V8-motor achter in de RB7 met eigen oren te horen. Lange tijd stond het land ook op de Formule 1-kalender, maar de laatste keer dat de koningsklasse naar Zuid-Afrika afreisde was in 1993.

'Zijn al twee keer naar het altaar gelopen, maar nog steeds niet getrouwd'

De laatste paar jaren is de wens uitgesproken om terug te keren naar het land en ook Lewis Hamilton heeft meerdere malen aangegeven dat hij graag de Grand Prix in Afrika ziet terugkeren. McKenzie legt bij LalliesF1 uit: "Er is op dit moment nog een groot gevecht aan de gang: wordt het Kaapstad of Johannesburg? Die beslissing is nog niet genomen. Wat ik heb gedaan, is dat ik iedereen heb gezegd een stap terug te doen. Laat mij het regelen, want we hebben al twee keer gehoord dat de Formule 1 eraan komt. We zijn al twee keer naar het altaar gelopen, maar we zijn nog steeds niet getrouwd.

McKenzie: 'Formule 1 komt zeker'

McKenzie heeft het Formule 1-project dus naar zichzelf getrokken en kan ook goed nieuws melden. "Ik kan jullie dit vertellen: de Formule 1 komt zeker. De Formule 1 heeft ons laten weten dat ze graag willen komen, ze hebben ons verteld wat ze nodig hebben om te komen en wij gaan ze geven wat ze nodig hebben zodat ze kunnen komen," zei McKenzie.

