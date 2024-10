Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso vindt het niet zo gek dat er al een tijdje geen safety car meer is ingezet door de FIA. De coureurs zoeken volgens hem niet altijd meer de limiet op en soms komt de wagen beter tot z'n recht wanneer er op slechts negentig procent wordt gereden.

Het is al even een tijdje geleden dat we binnen de Formule 1 de safety car zagen. De Grand Prix van Canada was de laatste keer dat Bernd Mayländer voor het veld uitreed om de race te neutraliseren. Alonso stelt in gesprek met Motosport.com dat de huidige Formule 1-auto's niet de makkelijkste zijn om mee te rijden en dat de coureurs daarom liever ietwat gas terugnemen in plaats van de volle honderd procent op de limiet te rijden.

Coureurs pushen niet altijd meer tot de limiet

"Dit zijn niet makkelijke auto's om mee te rijden, maar ik denk dat het ook lastig is om honderd procent uit de auto te persen. Dat zorgt ervoor dat het soms beter is om op negentig procent te rijden, want dan zorg je ervoor dat de auto niet in verkeerde hoeken of op verkeerde rijhoogtes komt te staan. Je pusht niet meer tot de limiet, want dan gaat alles verkeerd. Het is dus soms beter om op negentig procent te rijden", zo legt Alonso uit over de grondeffect-wagens.

'Deze auto's moet je meer managen'

Het resulteert ook in minder crashes, wat de veiligheid ten goede komt. Daarnaast is het huidige motorreglement er ook op gebouwd om vooral betrouwbaar te zijn en dus zijn er ook al een tijdje geen ploffende motoren meer gezien. "Het is voor ons in de races soms goed om op negentig procent te rijden. We moeten ook rekening houden met de banden, de brandstof in de gaten houden en dat soort dingen. Ik denk dat we daardoor weinig safety cars of incidenten zien. Als je die snelheid aanhoudt, is de auto blijer. Dat gaat wel een beetje tegen het instinct van de coureurs in, want wij willen in de kwalificatie soms 110 procent geven. Maar met deze auto's moet je dat managen", aldus Alonso.

