Volgens BBC-journalist Andrew Benson is het niet uitgesloten dat Max Verstappen wederom een nieuwe power unit zal krijgen in de resterende races. De Nederlander pakte in België al een gridstraf van tien plekken, maar kan wellicht een nieuwe straf verwachten.

De titelstrijd tussen Verstappen en Lando Norris lijkt er eentje te worden die pas in Abu Dhabi wordt beslist. Het onderlinge verschil tussen de beide mannen is 52 punten in het voordeel van Verstappen. Norris beschikt weliswaar over de snelste auto, maar als Verstappen telkens als tweede over de streep blijft komen, dan gaat het kampioenschap alsnog richting de drievoudig kampioen. Toch is dat niet zo makkelijk. Ferrari heeft namelijk ook de snelheid te pakken, al is het nog wat wispelturig. Mocht de Scuderia zich ook gaan mengen om de bovenste plekken, dan is het nog maar de vraag of Verstappen telkens die tweede plek weet te behalen en dan is de rol van Oscar Piastri nog niet eens besproken. Het kan nog lastiger worden voor de Nederlander, want Benson legt bij de BBC uit dat de introductie van een nieuwe power unit ook niet wordt uitgesloten.

Geluiden gaan dat Verstappen nieuwe motor krijgt

Teams wachten vaak tot het laatste moment om een eventuele motorwissel door te geven, de concurrenten worden op die manier namelijk ook pas op het laatste moment geïnformeerd. "Er wordt gezegd dat Verstappen voor het einde van het seizoen een andere motor moet nemen - en dus een gridstraf van vijf plaatsen krijgt. Maar dat is niet bevestigd", legt Benson uit. Mocht het daadwerkelijk zover komen, dan heeft Verstappen dus wederom te kampen met een gridstraf, iets wat in de slotfase van het kampioenschap erg duur kan komen te staan.

Norris gebruikt nog altijd zelfde vier motoren als aan het begin

Voor Norris ziet het er iets anders uit. McLaren neemt de power units van Mercedes af en voorlopig doet de nummer twee van het klassement het met zijn vier motoren, die al aan het begin van het jaar in zijn poule zitten. "Bij Norris is er [gridstraf] geen sprake van geweest. Hij heeft nog geen straf gehad. Hij heeft al zijn toegestane vier motoren al gebruikt - maar dat geldt voor elke coureur."

Waar het beste de gridstraf pakken?

Ook Christijan Albers vermoedde eerder al in De Telegraaf dat Verstappen wellicht weer een nieuwe motor moet laten inpassen. Hij stelde dat dit weleens een flinke klap kan gaan worden, want de competitie zit erg dicht bij elkaar. De voormalig Minardi-coureur vindt het Circuit of the Americas in Austin niet de meest geschikte plek om met een nieuwe power unit te komen. Albers verwees eerder naar het Autódromo José Carlos Pace in Brazilië. De lange rechte stukken op het circuit in São Paulo zouden in zijn ogen beter geschikt zijn.

