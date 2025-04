Lawson zag besluit Red Bull niet aankomen: "Wist in China nog van niks"

Liam Lawson vertelt dat hij pas op de hoogte werd gebracht van de beslissing van Red Bull Racing om hem te vervangen door Yuki Tsunoda, nádat de knoop al definitief was doorgehakt. Het nieuws kwam voor de Nieuw-Zeelander als een bus van rechts.

Liam Lawson zag begin vorige week zijn droom in duigen vallen. De Nieuw-Zeelander maakte dit seizoen zijn debuut als Red Bull Racing-coureur, maar al na twee races besloot de Oostenrijkse grootmacht vanwege tegenvallende prestaties in te grijpen. Lawson werd per direct teruggezet naar zusterteam Racing Bulls, terwijl Yuki Tsunoda de omgekeerde weg bewandelde. De 23-jarige coureur presteerde ondermaats in Australië en China, maar de beslissing blijft opmerkelijk vroeg. Helemaal als je bedenkt dat Australië een chaotisch regenweekend was, en China een sprintraceweekenden. Beide circuits waar Lawson nog nooit had gereden.

Lawson had geen idee

"Ik was vooral heel erg verbaasd toen ik het hoorde", vertelt Lawson op de persconferentie in Japan. "Het is natuurlijk heel vroeg in het seizoen en ik hoopte dat ik naar een circuit kon gaan dat ik al kende, om daar een probleemloos weekend te hebben. Maar toen ze het mij vertelden, was de beslissing al genomen. In China had ik nog geen idee wat er speelde. Maandag of dinsdag na de race is de knoop doorgehakt, en ik heb het dus ook pas na China gehoord. Het kwam in ieder geval erg onverwacht."

Het beste ervan maken

Lawson kon er niets meer tegenin brengen: "Het was al een done deal. Ik vertrok uit China met het idee om mij voor te bereiden Japan en toen werd ik gebeld met 'dit is wat er gaat gebeuren'. Ik heb één tot twee dagen gehad om het te laten bezinken, en toen ben ik naar Faenza [Italië] gegaan voor de voorbereidingen met Racing Bulls, waaronder het passen van mijn zitje. Dit is niet mijn keuze geweest, maar ik moet er nu het beste van maken."

