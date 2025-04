Yuki Tsunoda doet uit de doeken dat hij nog niets van Red Bull-topman Helmut Marko heeft gehoord, sinds het nieuws dat de Japanner per direct het zitje van Liam Lawson bij Red Bull Racing overneemt.

Yuki Tsunoda krijgt uit het niets toch de kans om zichzelf te bewijzen in dienst van Red Bull Racing. De 24-jarige coureur maakte in 2021 zijn debuut bij het zusterteam van de Oostenrijkse grootmacht en heeft sindsdien een duidelijke ontwikkeling laten zien. Toch werd hij tot voor kort nooit als serieuze kanshebber voor een zitje bij Red Bull Racing genoemd. Eind vorig jaar leek hij even dicht bij, maar ging de voorkeur uiteindelijk naar nieuwkomer Liam Lawson. Op die beslissing is de formatie echter na twee raceweekenden al teruggekomen.

Promotie Yuki Tsunoda

In Japan doet Tsunoda uit de doeken dat hij gek genoeg nog niets van Red Bull-topman Helmut Marko heeft gehoord, de man die hem naar de Red Bull-familie heeft gehaald: "Het eerste belletje dat ik kreeg was direct na China van Christian", citeert Autosport.com. "Hij zei dat ik mij voor moest bereiden voor het geval er dingen een beetje zouden veranderen. Volgens mij was het dinsdag. Gek genoeg heeft Marko mij nog niet gebeld, dat is erg ongebruikelijk."

Geen belletje van Helmut Marko

Tsunoda vervolgt: "Ik weet niet of hij druk was met andere dingen. Ik kan niet wachten om hem te zien, om zijn reactie te horen. Maar ja, het is heel ongebruikelijk. Van de Formule 3 tot de Formule 1, hij belde altijd. Maar dit keer heeft hij mij niet gebeld. Maar ik weet zeker dat er niets mis is van zijn kant. We hebben nog steeds een goede relatie, dus laten we afwachten hoe hij reageert."

