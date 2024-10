De voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur is niet te spreken over de recente handelingen van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Verschuur stelt in de F1 Aan Tafel-podcast dat de voorzitter zich met allerlei zaken bezighoudt, waar hij zich simpelweg niet mee moet bemoeien.

De afgelopen weken ging het binnen de Formule 1 niet altijd over het sportieve aspect. Regerend wereldkampioen Max Verstappen stond namelijk onder een vergrootglas, omdat hij 'f*cked' had gezegd tijdens de persconferentie. De stewards deelde als antwoord daarop een taakstraf uit aan de Nederlander, waarvan nog altijd niet bekend wat dit inhoudt. Het komt uit de koker van FIA-president Ben Sulayem die het accent toch op andere prioriteiten legt, dan zijn voorganger Jean Todt. Buiten het sieraden-incident met Lewis Hamilton om of bijvoorbeeld de mogelijke inmenging in de uitslag van de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2023, waarbij de voorzitter mogelijk een rol heeft gespeeld in het behouden van de derde plek van Fernando Alonso tijdens die race. Het tekent het beeld van een voorzitter die graag op de voorgrond treedt en volgens Verschuur gaat het daar helemaal verkeerd.

Hij bemoeit zich met dingen, waar hij zich niet mee mag bemoeien

"Wat hij moet doen is gewoon ontslag nemen en weggaan. Wat een muts die gozer. Die bemoeit zich met allerlei dingen, waar hij zich niet mee mag bemoeien. Hij heeft toen bij Alonso ingegrepen bij de stewards, dat daar een fout was en toen heeft hij ingegrepen. De fout had weggedrukt en allemaal dat soort dingen. Dat komt allemaal van hem af", zo geeft Verschuur zijn ongezouten mening over de president van de autobond.

Niet bemoeien met uitspraken Verstappen

Ben Sulayem nam eind 2021 het stokje over van Jean Todt, die vooral zijn voorzittersfunctie achter de schermen uitvoerde. "Dat hebben we onder Jean Todt allemaal niet gehad. Hij komt natuurlijk uit een land met die theemutsen, waar ze die invloed hebben. Maar hij zit nu in een wereldsport, daar heeft hij die invloed niet, dus dat moet hij dat niet doen. Hij moet zijn eigen zaken doen en niet bemoeien met wat Verstappen zegt en al dat soort dingen, schei uit", aldus Verschuur.

