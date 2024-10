Volgens Max Verstappen mag de toch wel iets oudere windtunnel waar Red Bull Racing gebruik van maakt geen excuus zijn voor de terugval in 2024. Ook dr. Helmut Marko bevestigde eerder al dat de faciliteit sterk verouderd is, al hoopt de adviseur dat de nieuwe windtunnel vanaf 2026 in gebruik kan worden genomen.

Daar waar teams als McLaren en Aston Martin kunnen leunen op een moderne windtunnel, doet Red Bull Racing dat nog altijd met een windtunnel die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog uit de grond is gestampt in Bedford, zo'n dertig kilometer vandaan bij het hoofdkantoor in Milton Keynes. De tunnel wordt als sinds de overname van Jaguar F1 door Red Bull gebruikt, maar inmiddels zijn er toch wel wat ouderdomskwaaltjes te bespeuren. Zo vertelde Marko dat de opwarmtijd nog wel wat te wensen overliet, de afstand met het hoofdkantoor net iets te groot is en dat de tunnel afhankelijk is van de buitentemperatuur.

Nieuwe windtunnel in aantocht

Toch is er ook goed nieuws, want kort voordat Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz in oktober 2022 kwam te overlijden, had de Oostenrijker zijn goedkeuring gegeven voor de bouw van een gloednieuwe windtunnel. Daarvan is de bouw inmiddels begonnen en de verwachting is dat de nieuwe tunnel in 2026 gereed zal zijn en dus vanaf 2027 gebruikt kan worden. Om ook de transportkosten te drukken, wordt de faciliteit op de Technology Campus gebouwd. Daarmee staat het gebouw in de buurt van de motorafdeling, maar ook het kantoor waar de auto wordt ontworpen.

Alle teams hebben hun eigen problemen, ook met moderne windtunnels

Hoewel de huidige windtunnel niet optimaal is, wil Verstappen in gesprek met Motorsport.com de terugval van de RB20 niet daaraan wijten. "We hebben nu een redelijk oude windtunnel natuurlijk. Maar tot dit jaar heeft die alles heel goed gedaan. Sommige dingen zijn gewoon lastig te begrijpen. Dat zie je bij alle teams, behalve McLaren tot nu toe. Alle teams hebben hun eigen problemen gehad, ook met moderne windtunnels." Toch valt bij Red Bull op dat de updates simpelweg niet altijd aanslaan. "Ik denk dat het extreem lastig is om dingen perfect te finetunen en om er precies de juiste data uit te krijgen. Dat kan aan veel dingen in de windtunnel zelf liggen of hoe die correleert met het circuit."