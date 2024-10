Volgens Max Verstappen kreeg hij al snel in 2024 het gevoel dat er iets niet goed was met de RB20 van Red Bull Racing. Het is een seizoen gebleken waarin Red Bull de dominantie in F1 kwijt is geraakt, ondanks dat de Nederlander nog wel dominant begon.

In gesprek met Motorsport.com zegt Verstappen dat hij tijdens de start van het seizoen wel degelijk verrast was door de prestaties van de auto. “In het begin was ik ook verrast, maar als je kijkt naar wat onze problemen waren, dan begrijp ik het volledig. Op een gegeven moment zijn we de verkeerde kant op gegaan. De andere teams hebben dat punt nog niet gehad of ze hebben de auto op een iets andere manier ontwikkeld. Dat is altijd moeilijk in te schatten.”

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hoe Daniel Ricciardo met eerste afscheid bij Red Bull zijn eigen ondergang ondertekende

Verstappen kreeg al snel in 2024 door dat auto Red Bull andere balans had

Verstappen zelf geeft aan dat hij al vrij snel door begon te krijgen dat de balans van de RB20 anders was dan haar succesvolle voorgangers. “Al vroeg realiseerde ik me dat het gevoel qua balans heel anders was dan bij de auto van vorig jaar. Op dat moment was onze auto nog een stuk sneller dan de anderen, of misschien moet ik zeggen dat de anderen toen nog niet zo goed waren, dus in dat stadium konden we onze problemen nog compenseren. In de races daarna werd het steeds erger. Op een gegeven moment was onze auto gewoon heel moeilijk te besturen en tegelijkertijd boekten de anderen echt vooruitgang.”

Volgens Verstappen ziet iedereen wat er fout is gegaan

Red Bull besloot dit seizoen de gok te wagen door het concept van de auto, die in 2022 en 2023 zo succes was, op de schop te gooien voor 2024. Dit bleek, zo zag de hele buitenwereld, geen groot succes. Volgens Verstappen is het wel duidelijk wat er fout is gegaan en is het zinvoller om naar oplossingen te zoeken dan om een schuldige aan te wijzen. “Ik denk niet dat je aan de buitenkant kunt zien wat er mis ging, dus daar gaat het niet om. Hoe de auto er aan de buitenkant uitziet, is niet het punt.”

Gerelateerd