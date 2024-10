Hoe Daniel Ricciardo met eerste afscheid bij Red Bull zijn eigen ondergang ondertekende

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat Daniel Ricciardo definitief vanaf de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin niet meer in de auto van Visa Cash App RB zal rijden. Het lijkt het einde te zijn van de F1-carrière van de Australiër, een periode met hoogte- en dieptepunten die hij deels zelf heeft veroorzaakt.

In tegenstelling tot veel andere coureurs, zeker de huidige coureurs in F1, heeft Ricciardo geen hele lange periode gehad als karter en liep zijn carrière richting F1 heel anders. Ricciardo won een keer de Australian CIK Championship Serie in 2005, maar stond in die periode verder nog niet zo in de schijnwerpers als groot talent. Dit zou, ook daarna, nog wel even duren.

Periode voor F1

In 2006 begon de carrière van Ricciardo echt op gang te komen. De Australiër reed toen in de Formula BMW en werd derde in de Aziatische races met 231 punten en twee zeges in negentien races. De twee jaar daarna reed Ricciardo vooral in Formula Renault, waar hij in 2008 zelfs met acht zeges kampioen werd in de Renault 2.0 WEC en tweede in de Formula Renault. In 2009 volgde vervolgens een kampioenschap in de Britse Formule 3 namens Carlin Motorsport, waarna hij in 2010 tweede werd in de Formula Renault 3.5. Een jaar later bleek het F1-avontuur voor Ricciardo te beginnen.

Ricciardo mag debuut maken in F1 bij HRT

In 2011 moest Ricciardo halverwege het seizoen plots instappen bij HRT, dat daarvoor Hispania Racing heette. Veel succes was er niet voor Ricciardo, vooral ook omdat het team en de auto ongeorganiseerd en langzaam waren. Hij viel twee keer uit in elf races, met als beste resultaat P18 in Hongarije en Indianapolis. Toch was het genoeg om vervolgens, een jaar later, een kans te krijgen in de Red Bull Racing-familie. Die kans zou hij pakken.

Ricciardo bij Toro Rosso

Ricciardo zou de jaren daarna een vast gezicht zijn bij Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull Racing. Ricciardo reed daar van 2012 tot eind 2013, twee seizoenen lang dus. Hij werd tijdens die seizoenen achttiende en veertiende in het kampioenschap met tien en twintig punten respectievelijk. Zijn eerste punten in F1 scoorde hij meteen bij zijn debuut voor Toro Rosso: een negende plaats tijdens de 2012 Grand Prix van Australië, zijn thuisrace. Het beste resultaat gedurende die twee seizoenen bij Toro Rosso was een zevende plaats tijdens de Grand Prix van China en Italie in 2013. Vanaf 2014 bleek het tijd te zijn voor de volgende stap.

Ricciardo mag zich laten zien bij Red Bull Racing

Dit vond Red Bull althans, want toen Sebastian Vettel vertrok na zijn vier kampioenschappen op rij en ook Mark Webber verdwenen was, was het bij Red Bull Racing tijd voor nieuwe gezichten. Daniel Ricciardo moest dat worden, in 2014 nog als teamgenoot van Vettel en vanaf 2015 als kopman van het team. Tijdens zijn eerste race voor het team, in Australië, werd hij echter gediskwalificeerd. Een valste start dus voor de Australiër, die daarna echter wel meteen indruk maakte door derde te worden in het kampioenschap met 238 punten. Zijn eerste podiumplek in F1 veroverde hij tijdens de Grand Prix van Spanje, terwijl de eerste F1-zege van Ricciardo tijdens de 2014 Grand Prix van Canada plaats zou vinden. Ricciardo won in 2014 uiteindelijk drie races en veroverde vijf podiumplekken.

Het seizoen daarop, 2015, bleek voor zowel Red Bull als Ricciardo minder succesvol. Het nieuwe tijdperk in F1 qua motoren was nu echt aangebroken en Mercedes bleek de grote winnaar hiervan te zijn. Ricciardo won geen race in 2015 en veroverde maar twee podiumplekken op weg naar een achtste plaats bij de coureurs met 92 punten in totaal. De dominantie van Red Bull Racing was defintief voorbij. Het jaar daarna, in 2016, zou alles ook voor Ricciardo snel veranderen.

Komst Verstappen veranderde alles voor Ricciardo bij Red Bull

Tot op dat moment had Ricciardo sinds het vertrek van Vettel niks te vrezen van zijn teamgenoten. Ricciardo werd gezien als het nieuwe gezicht van Red Bull en zo begon het ook in 2016. Hij begon met drie vierde plekken en een elfde plaats aan het seizoen 2016. Ondertussen maakte iemand genaamd Max Verstappen indruk bij Toro Rosso. Zoveel indruk zelfs, dat hij tijdens de 2016 F1 Grand Prix van Spanje namens Red Bull zijn debuut mocht maken als vervanger van Danill Kvyat, die sinds 2015 teamgenoot was geweest van Ricciardo en zich niet met hem kon meten.

Verstappen, zo bleek al snel, kon dat wel. Verstappen won meteen de Grand Prix van Spanje, terwijl Ricciardo weer vierde werd. Gedurende het seizoen 2016 won Ricciardo nog de Grand Prix van Maleisië en veroverde hij verder nog zeven andere podiumplekken, iets wat hem een derde plaats in het kampioenschap opleverde met een - voor Ricciardo recordaantal - van 256 punten. Dit bleek achteraf, samen met 2014, het beste seizoen in F1 te zijn voor Ricciardo.

Verstappen neemt touwtjes in handen

Vanaf het seizoen 2018 kreeg Red Bull echter een ander gezicht. Verstappen begon beter en beter te worden en het team steeds meer naar zich toe te trekken. Dit voelde Ricciardo ook. In 2016 en 2017 viel het nog mee. In 2017 scoorde Ricciardo 200 punten, wat een vijfde plaats bij de coureurs opleverde. Hij won de Grand Prix van Azerbeidzjan dat jaar en zou tevens nog acht andere podiumplekken veroveren. Een prima seizoen en nog steeds beter dan Verstappen (168 punten en een zesde plaats bij de coureurs), zoals in 2016 ook het geval was.

In 2018 viel alles echter de andere kant op. Ricciardo scoorde 170 punten en eindigde op P6 in het kampioenschap met twee zeges: de Grand Prix van China en Monaco. Dat waren echter ook de enige twee podiumplekken dat seizoen, met verder veel vierde plaatsen en uitvalbeurten. Daarbij zat ook de uitvalbeurt van Ricciardo nadat hij samen met Verstappen was uitgevallen in Azerbeidzjan door het inmiddels bekende ongeluk op het rechte stuk. Verstappen nam in 2018 de rol als kopman echt over van Ricciardo, met 249 punten en een vierde plaats bij de coureurs. Vanaf dat moment zou Verstappen elk seizoen weer zijn puntenaantal en positie in het kampioenschap verbeteren. Ricciardo, die merkte dat zijn rol aan het veranderen was binnen Red Bull, wist na 2018 niet hoe snel hij bij Red Bull weg moest wezen.

Ricciardo verlaat Red Bull voor Renault

Net op het moment dat Verstappen de kopman werd van Red Bull en het team met Honda in zee ging om te beginnen aan een periode waarin het steeds sneller en sneller werd en uiteindelijk ook zou gaan domineren in het volgende tijdperk in F1, ging Ricciardo weg. Eind 2018 besloot hij de overstap te maken naar Renault, het team waar hij bij Red Bull als leverancier al mee samen had gewerkt in 2014 en 2015 als coureur van zusterteam Toro Rosso. Deze beslissing bleek het begin van een neerwaartse spiraal te zijn en achteraf zou het het begin van het einde inluiden voor Ricciardo in F1.

Ricciardo verruilt na twee jaar Renault alweer voor McLaren

Ricciardo zou tijdens het seizoen 2019 en 2020 voor het Franse team van Renault rijden. In 2019, toen hij Nico Hülkenberg als teamgenoot had, scoorde hij 54 punten, maar behaalde hij geen podiumplek met Renault. Een negende plaats bij de constructeurs was het resultaat, het slechtste resultaat van de Australiër sinds het seizoen 2013 bij Toro Rosso. In 2020, met Esteban Ocon als teamgenoot, ging het wel wat beter, met 119 punten, een vijfde plaats in het kampioenschap en twee podiumplekken. Ricciardo had tijdens het seizoen echter al besloten na het seizoen 2020 te vertrekken bij Renault.

Daar waar de samenwerking tussen Ricciardo en Renault bij Toro Rosso succesvol was, was dit tijdens de twee seizoenen bij het team van Renault zelf niet het geval. Helaas voor Ricciardo bleek hij bij McLaren in eenzelfde situatie als bij Red Bull Racing terecht te komen.

Ricciardo terug bij Red Bull Racing

Ricciardo zou in 2021 en 2022 rijden namens McLaren, in een poging daar wel kans te maken op de rol van kopman en tevens pogingen te doen om zeges te boeken en wellicht zelfs een titel te winnen. Dit kwam er allemaal echter niet van. Verre van zelfs. Het eerste probleem was al dat Lando Norris de teamgenoot was van Ricciardo tijdens deze twee seizoenen. Zoals het bij Red Bull ging, bleek het ook te gaan bij McLaren. Norris bleek al snel en betere en snellere coureur te zijn, waardoor CEO Zak Brown besloot het vertrouwen vooral te geven aan Norris.

In 2021 scoorde Ricciardo 115 punten, wat hem een achtste plaats in het kampioenschap opleverde. De Australiër won wel een Grand Prix: de Grand Prix van Italie in Monza. Het bleek ook het hoogtepunt te zijn van een seizoen dat Ricciardo snel zal willen vergeven. In 2022 bleek het echter niet beter te gaan. Met 37 punten, geen podiumplekken en een elfde plaats in het kampioenschap bleek Ricciardo bij McLaren nog verder weggevallen te zijn. Dit terwijl Norris steeds beter werd. Net zoals in het tweede seizoen bij Renault bleek gedurende het tweede seizoen bij McLaren dat de toekomst van Ricciardo niet bij zijn huidige team lag. Dit keer was het echter vooral McLaren dat er een einde aan besloot te maken. Vervolgens besloot Ricciardo, nadat hij wat tijd vrijaf had genomen, om terug te keren naar Red Bull Racing.

Ricciardo kan niet genoeg overtuigen voor stoeltje Pérez

Ricciardo kon naar Mercedes om daar een reservecoureur te worden, maar besloot naar Red Bull Racing te gaan en daar de rol van reservecoureur op zich te nemen. Het eerste halfjaar ging het vooral om marketing-evenemenent en showcases, maar al snel mocht Ricciardo wat tests afwerken. Nyck de Vries maakte bij Visa Cash App RB - het voormalige Toro Rosso - weinig indruk. Aangezien Ricciardo dat in de tests wel deed, werd De Vries na de Grand Prix van Groot-Brittannië vervangen door Ricciardo.

Ricciardo bleek echter wel nog zoekende te zijn. Voor de zomerstop werd hij dertiende en zestiende. Na de zomerstop sloeg het noodlot toe tijdens de vrijdag in Zandvoort, waarbij hij zijn middenhandsbeentje brak. Vervolgens nam Liam Lawson het over tot de Grand Prix van de Verenigde Staten, een periode waarin Lawson indruk maakte. Ricciardo zou vervolgens na zijn terugkeer nog zes punten scoren door een zevende plaats tijdens de Grand Prix van Mexico. Het was niet genoeg om het stoeltje van Sergio Pérez bij Red Bull over te nemen, wat het doel van Ricciardo was. Toch mocht hij voor het seizoen 2024 terugkeren bij Visa Cash App RB.

Ricciardo neemt voor de tweede keer afscheid van Red Bull

In 2024 bleek het al snel meer van hetzelfde te zijn voor Ricciardo. Tsunoda was sneller en consistenter in de auto, terwijl ondertussen bij Red Bull het contract van Pérez werd verlengd. Ricciardo scoorde punten door een achtste plaats, een negende plaats en een tiende plaats, maar Lawson was in de luwte aan het wachten totdat hij zijn kans kreeg. Met nog zes races te gaan in 2024 besloot Red Bull dat de focus op het seizoen 2025 moest, een seizoen waarvan Ricciardo al wist dat hij alleen een kans bij Red Bull kon krijgen en niet bij het zusterteam. Lawson gaat Ricciardo nu voor de rest van 2024 vervangen in een poging te doen wat Ricciardo niet kon doen: Red Bull overtuigen om hem naast Tsunoda het tweede stoeltje voor 2025 te geven.

Voor Ricciardo, die zelf al aangaf geen reservecoureur te willen zijn, zit er niks anders op dan met pensioen te gaan of naar een andere raceklasse over te stappen. In 2023 had Ricciardo nog geen interesse in een andere raceklasse, maar dit kan nu wellicht anders zijn. Coureurs krijgen namelijk niet vaak een derde kans in F1, en Ricciardo heeft zowel zijn eerste als tweede kans niet gegrepen. Bij zijn eerste kans was het vooral zijn eigen beslissing die hem de kop zou kosten, terwijl hij bij deze tweede kans die hij vorig jaar en dit jaar kreeg gewoon niet snel en consistent genoeg bleek te zijn. Waar de toekomst nu ligt, zal afwachten zijn. Een volgende kans in F1 lijkt echter niet langer meer reëel.