Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, stelt dat de windtunnel van het team van Max Verstappen te oud is om echt grote stappen en verbeteringen te kunnen zetten en dat dit snel opgelost moet gaan worden. Hij voegt daar echter ook goed nieuws aan toe.

Red Bull is in 2022 en 2023 het dominante team geweest en was dit ook in 2024. Wat het allemaal nog knapper maakt, is het feit dat het team al deze kampioenschappen binnen heeft gehaald met een windtunnel die verouderd is. Tel daar de straf die het van eind 2022 tot eind 2023 had qua windtunneltijd nog bij op en dan is het een nog knappere prestatie dan het überhaupt al was zonder al deze factoren. Het team merkt nu echter dat McLaren, Mercedes en Aston Martin sneller aan het ontwikkelen zijn en tevens nieuwe en moderne windtunnels in gebruik hebben genomen.

Windtunnel Red Bull 'niet meer van deze tijd'

Het is geen geheim dat de windtunnel die Red Bull tijdens dit tijdperk gebruikt, niet de meest nieuwe windtunnel is in vergelijking met de windtunnels die bijvoorbeeld Mercedes of Aston Martin nu gebruiken. Ook McLaren heeft inmiddels een nieuwe windtunnel, maar Red Bull dus nog niet. In gesprek met Formel1.de zegt Marko dat het vernieuwen van de tunnel een prioriteit zou moeten zijn voor het team. “Een modernere windtunnel zou helpen. Onze windtunnel is een naoorlogs model dat het Britse leger heeft gebouwd. En natuurlijk heeft het zijn nadelen, namelijk de buitentemperatuur, het heeft zeer lange afstanden, de opwarmtijd en zo."

Nieuwe windtunnel binnen handbereik voor Red Bull

De windtunnel is, tot frustratie van Marko, dus niet erg modern. Er is een nieuwe windtunnel in aantocht. Volgens Marko duurt dit niet lang meer en is het ook echt nodig. “We zijn [met onze windtunnel[ totaal niet meer van deze tijd. En ik hoop dat onze nieuwe windtunnel wellicht in 2026 in gebruik kan worden genomen.” Wanneer deze tunnel precies in gebruik kan worden genomen is nog de vraag, maar het doel lijkt toch te zijn om dit voor het nieuwe tijdperk in 2026 voor elkaar te krijgen.

