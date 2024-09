James Allison, technisch directeur van Mercedes, stelt dat Mercedes Lewis Hamilton een mooi afscheid wil geven tijdens de laatste zes races van het F1-seizoen 2024. Dit gaat het mede proberen voor elkaar te krijgen door een upgrade voor het weekend in Austin te brengen.

Afgelopen weekend werd Mercedes in Singapore vierde en zesde, maar het team wekte niet de indruk dat het daar tevreden mee was. In de debrief van Mercedes laat ook Allison merken dat hij verbetering wil zien richting de laatste zes races. "We zullen proberen uit te zoeken hoe we de problemen van het weekend in Singapore kunnen verhelpen en we zullen ook uitzoeken hoe we de taken beter kunnen uitvoeren op dit soort circuits, waar het vaak ontzettend warm is."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull voerde gesprek met Verstappen na Singapore: "Vragen ons af hoe dat mogelijk is"

Mercedes heeft nog laatste upgrade voor 2024 in huis

Allison heeft met Mercedes wel iets om naar uit te kijken, aangezien het team volgens de Brit nog een upgrade in de wachtrij heeft staan voor dit seizoen. "We gaan ook hard werken aan onze laatste upgrade van het seizoen. We hebben een significante update aan onderdelen voor de auto in petto voor Austin. We hopen dat we daar een fatsoenlijk weekend kunnen hebben, dus we leveren dat allemaal af en maken ons klaar voor deze laatste paar races van het jaar."

Mercedes over laatste races Hamilton

Voor Hamilton zullen de laatste zes races een beetje voelen als een afscheidstournee, ondanks dat hij volgend jaar namens Ferrari gewoon nog in F1 te bewonderen zal zijn. Hamilton zal na die zes races afscheid nemen van het team waar hij al jaren en seizoenen voor rijdt. Allison hoopt dat ze hem bij Mercedes een mooi afscheid kunnen geven. "Dat hij dat allemaal heeft gedaan met één motorleverancier, met Mercedes-motoren, is volgens mij bijzonder opmerkelijk. We naderen het einde van onze reis met hem en deze mijlpaal is er één die Lewis verder nooit meer zal kunnen behalen. Het is alleen jammer dat het gebeurde in een weekend waarin de auto niet goed was. Hopelijk kunnen we zijn 351ste race in stijl vieren in Austin."

Gerelateerd