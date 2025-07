Christian Horner heeft zich uitgesproken over de geruchten rondom Max Verstappen en Mercedes. De teambaas van Red Bull Racing hoopt met de Nederlander door te gaan in 2026 en heeft er vertrouwen in dat ze competitief kunnen worden, wanneer nieuwe technische reglementen hun intrede doen. Is Mercedes niet competitief, dan vindt hij dat gênant, zo vertelde hij tegenover onder andere GPFans bij de Britse Grand Prix.

Er staan ons twee grote, spannende dingen voor het F1-seizoen van 2026 te wachten: voor welk team gaat Max Verstappen rijden en welk team gaat het meest competitief zijn? Verstappen geeft toe "nog geen besluit te hebben genomen" over waar hij volgend jaar instapt. Hij kan natuurlijk zijn Red Bull-contract uitzitten, ondanks dat de Oostenrijkse formatie steeds verder terugvalt achter McLaren, Ferrari en Mercedes. Of de viervoudig wereldkampioen kiest voor de Zilverpijlen. Momenteel verwacht men dat Mercedes het het beste voor elkaar heeft, wanneer nieuwe technische reglementen hun intrede gaan doen. Niet alleen gaan de motorreglementen op de schop voor 2026, waarbij het elektrisch vermogen een veel grotere rol gaat spelen, maar de aerodynamische reglementen worden ook compleet anders.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Antonelli over Verstappen als teamgenoot bij Mercedes: 'Stapje hogerop dan Russell'

Horner gelooft in Red Bull-personeel

"Dingen gaan in een cyclus, de sport gaat in een cyclus", begon Horner. "We hebben twee ongelooflijk succesvolle cyclussen gehad in de Formule 1 [eerst met Sebastian Vettel en daarna met Verstappen], en we willen naar de volgende cyclus toe bouwen. Natuurlijk willen we dat graag doen met Max, maar we begrijpen de druk die er is voor volgend jaar, wanneer we als nieuwe motorfabrikant binnentreden. Die uitdaging is gigantisch. Maar we hebben ook enorm getalenteerd personeel. We hebben er veel in geïnvesteerd en hebben een geweldige cultuur binnen het team. Dus, wie weet?"

OOK INTERESSANT: Vermeulen speelt open kaart: "Het is logisch dat we ook met Toto praten"

Gênant voor Mercedes

De Brit vervolgde: "Om ons boven Mercedes in de pikorde te verwachten volgend jaar is... Het zou gênant zijn voor Mercedes, als wij of een andere motorfabrikant [beter] zijn. Ik denk wel dat we competitief zullen zijn, misschien zelfs wel ongeveer waar we nu staan vergeleken met de andere power unit-fabrikanten. Er kan van alles gebeuren. Wat fijn is, is dat we alles onder één dak hebben, met chassisengineers naast de motorengineers. Dat moet je niet onderschatten, als je het hebt over een team, wat [Aston Martin-teambaas] Andy [Cowell] eerder ook al zei. Als je de mogelijkheid hebt om die groepen continu te laten communiceren met een kop koffie erbij in dezelfde faciliteit, dan kan je daar geen prijskaartje aan hangen. Dat zal zich zeker uitbetalen. Misschien niet in 2026, maar in 2027, 2028 en verder in de toekomst, op de lange termijn, is dit voor Red Bull 100 procent de juiste aanpak."

Gerelateerd