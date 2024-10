Volgens Ralf Schumacher laat het verval van de RB20 vooral zien dat technisch directeur Pierre Waché niet opgewassen is tegen de taak om Red Bull weer aan de top te krijgen. De Duitser stelt dat de Fransman kundig genoeg is om de problemen te tackelen, maar ziet ook dat het tot op heden niet is gelukt.

Het Oostenrijkse team is de leiding in het constructeursklassement al kwijt aan McLaren, maar Max Verstappen leidt nog altijd het kampioenschap bij de coureurs. Dat gaat met hangen en wurgen, want McLaren beschikt wel over de snelste bolide. Voorlopig is de voorsprong van Verstappen nog 52 punten, maar Red Bull moet met beter materiaal komen, wil Verstappen zijn voorsprong kunnen verdedigen. Dat moet vanuit de hand van Waché komen, die als technisch directeur verantwoordelijk is voor de RB20.

Team gaat gebukt onder verlies van kopstukken

Adrian Newey heeft al sinds de Grand Prix van Japan zijn handen van de wagen getrokken en dus komt het neer op de ideeën van Waché en zijn team. Schumacher heeft daar weinig vertrouwen in, want de renstal weet voorlopig het tij nog niet te keren. "Ik denk dat het team lijdt onder het vertrek van sommige mensen of het feit dat sommigen willen vertrekken. Het is niet zo gemakkelijk om zulke mensen te vervangen", legt Schumacher bij Sport.de uit over de diverse namen die inmiddels hun weg naar de uitgang hebben gevonden.

Waché kan schoenen van Newey (nog) niet vullen

Waché moet nu opstaan, maar dat zie Schumacher nog niet gebeuren. "Ik heb het gevoel en het kan zijn dat dit gevoel niet correct is, dat [Waché] niet is opgewassen tegen de taak. Hij is zeker een briljante denker, maar hij heeft niet het flair om het op dezelfde manier te doen als Newey. Het lijkt erop dat hij het vermogen mist om de kloof te overbruggen tussen de coureur en een optimale auto", legt Schumacher uit.

Red Bull gaat de verkeerde kant op

De eerstvolgende race is die in Austin en daar komt Red Bull met een updatepakket aan. Daar heeft Schumacher dan ook geen vertrouwen in: "Ik hoop echter echt dat Red Bull het weer op de rit krijgt, maar ik kan me dat nog niet helemaal voorstellen. Ik heb het gevoel dat er moeilijke tijden aankomen, vooral als Max Verstappen echt zou vertrekken, want we zagen opnieuw dat hij in de laatste race [in Singapore] het verschil in zijn eentje maakte."