Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff moeten de fans er rekening mee houden dat het 2025-seizoen niet zomaar een tussendoortje wordt. In 2026 start er een nieuw tijdperk Formule 1 en hoewel het verleidelijk is voor teams om daar de volle focus op te zetten, legt Wolff uit dat zijn team echt nog wil gaan knallen in 2025.

Vanaf 2026 gaat de Formule 1 een nieuwe fase in. Zo gaan de motoren op de schop, waarbij de helft van het vermogen uit de verbrandingsmotor komt, de andere helft komt uit dat accu. Daarnaast wordt het geheel aangedreven door honderd procent duurzame brandstoffen en het is dan ook een geheel nieuwe uitdaging voor de motorleveranciers. Daarnaast gaan ook de auto's op de schop. Die worden namelijk kleiner en wendbaarder, bovendien verdwijnt het DRS-systeem, maar wordt dit deels opgevangen door actieve aerodynamica.

2025 en 2026 zijn allebei belangrijk

In gesprek met Motorsport.com legt Wolff de afweging uit: "Dit is elk jaar de kern van de zaak, en vooral als je te maken hebt met zo'n grote reglementswijziging, ga je dan een compromis sluiten voor het ene jaar of het andere? Maar ik wil graag het motto van Niki [Lauda] aanhalen toen hem werd gevraagd: 'Win je liever dit jaar of volgend jaar?' Hij zei: 'beide'" Wel wordt er nagedacht over het ontwikkelen van de 2026-wagen, maar dit mag niet ten koste gaan van de 2025-bolide: "Soms is het veel minder complex dan je denkt. Waarschijnlijk zal de overgang van mensen en capaciteit naar de 2026-reglementen iets eerder plaatsvinden dan onder stabiele reglementen, maar het zal geen grote verandering zijn. Niemand gaat de machines in januari uitzetten, tenzij je echt nergens staat. Maar er valt niets te winnen, want tussen P10 en P7 maakt voor ons toch geen verschil. We vechten voor overwinningen en podia, en kunnen dat niet zomaar opgeven."

Alleen McLaren is geen slachtoffer van fluctuerende prestaties

Ook haalt Wolff aan dat, hoewel het reglement wijzigt, er echt nog wel onderdelen zijn waar het team in 2026 ook nog baat bij heeft. In 2024 is de marge tussen een snelle en een langzame auto vrij klein: "Deze variatie in prestaties van race tot race, of over een paar races, is heel moeilijk te berekenen, omdat wat eruitziet als een ongewijzigde auto kan van winnen ineens op P6 eindigen. Het enige team dat daar geen slachtoffer van is, is McLaren, waarvan ik denk dat ze zo'n solide basis hebben en een minder smalle werkvenster dan de rest van ons, waardoor ze hun prestaties stabiel kunnen houden." Dat is er bij de concurrenten, Red Bull en Ferrari namelijk wel: "Alle anderen schommelen tussen uitbundigheid en depressie. Voor de zomer had iedereen Ferrari afgeschreven. Maar ze zijn heel sterk teruggekomen. Voor de zomer was Mercedes het leidende team, en dat is duidelijk vandaag niet meer zo. Het is zo ingewikkeld om die prestatiebepalende factoren te identificeren dat zelfs de slimste mensen soms de weg kwijt zijn."

