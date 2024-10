Hoewel Red Bull Racing even heeft moeten zoeken, geeft regerend wereldkampioen Max Verstappen aan dat het grote euvel van de RB20 grotendeels in de vloer zit. De Nederlander laat in gesprek met Motorsport.com niet het achterste van zijn tong zien wat betreft de oplossingen, maar wijst wel naar de gevoeligheid van de huidige auto's.

De Formule 1 is vandaag de dag meer dan ooit een ontwikkelingsrace geworden. Normaliter was Red Bull Racing juist erg sterk in de doorontwikkeling, maar de RB20 heeft te kampen met problemen die in 2023 niet opvielen. Christian Horner legde eerder namelijk al uit dat Verstappen maar bleef winnen en dat daardoor de problemen enigszins gecamoufleerd werden. Bij teamgenoot Sergio Pérez was het verval van de wagen vooral te zien en inmiddels heeft het team wel een idee waar het de oplossing moet gaan vinden. Of het allemaal op tijd is om het kampioenschap van Verstappen te kunnen redden, dat zal in de slotfase van het seizoen duidelijk worden.

Complexe vloer

Met de huidige grondeffect-auto's zit de sleutel van het succes grotendeels in de vloer van de wagens. Vorig jaar, toen Pérez zijn RB19 in de vangrails plante tijdens de race in Monaco, konden de fotograven de complexe vloer van de RB19 bestuderen, toen deze van de baan werd getakeld. Daarnaast zijn de updates in 2024 ook niet altijd even succesvol geweest, waardoor het team in Bakoe weer met een oudere configuratie rondreed, waarin in ieder geval meer vertrouwen was.

Ook McLaren twijfelt aan eigen nieuwe vloer

De drievoudig wereldkampioen wijst dan ook naar de vloer van de huidige wagen, waar de meeste winst te behalen is. "Ja, het is schijnbaar toch een stuk lastiger dan dat iedereen denkt." McLaren maakt met de MCL38 nu de dienst uit en het lijkt erop of elke verbetering die ze meenemen, momenteel ook werkt. Toch ziet Verstappen dat het papaja-oranje team ook twijfelt aan hun nieuwe vloer. "Op dit moment houden ze bij McLaren ook nog een vloer achter de hand, waar ze nog niet helemaal zeker van zijn. Het is een stuk gevoeliger met upgrades dan onder het vorige reglement, denk ik."