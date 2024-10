Het duurt nog een kleine ander halfjaar voordat het nieuwe tijdperk Formule 1 aanbreekt, maar dat het accent op de motoren gaat liggen, dat is inmiddels duidelijk. Williams beschikt in dat nieuwe tijdperk wederom over een Mercedes-power unit in de wagen en James Vowles legt uit dat hij een 'zeer slimme' tactiek heeft gespot.

Aan het begin van het hybride-tijdperk (in 2014) werd al vrij snel duidelijk dat de Duitse autofabrikant over de krachtigste motor beschikte. Dat werd in de jaren erna wel aardig rechtgetrokken en inmiddels zijn de power units redelijk gelijk aan elkaar. Aan alles is te merken dat de meeste teams vertrouwen hebben in een motorblok van Mercedes voor het nieuwe tijdperk Formule 1, maar echt concrete bewijzen dat de krachtbron de beste zal worden, zijn er niet. In gesprek met de Beyond the Grid-podcast legt Vowles uit waarom hij vertrouwen heeft in de Duitse power unit.

Williams blij om deal te verlengen met Mercedes

Vowles heeft lange tijd als rechterhand van Toto Wolff gefungeerd bij de Zilverpijlen en weet wat er achter de schermen aan werkzaamheden wordt uitgevoerd. "Ik denk dat Mercedes uitzonderlijk werk heeft geleverd, en daarom was ik erg blij om opnieuw een verlenging te tekenen. En ik denk dat je verschillen zult zien tussen krachtbronnen die er nu niet zijn", zo vertelt hij over het nieuwe motorreglement. Vanaf dat nieuwe tijdperk komt de helft van het vermogen uit de verbrandingsmotor, de andere helft wordt door de accu opgewekt.

Mercedes investeerde eerder dan anderen

Dat het accent meer op de power units gaat liggen, zorgt ook voor meer verschillen, zo verwacht Vowles. "Tegenwoordig zijn de krachtbronnen vrijwel hetzelfde. Ik denk dat dat in 2026 zal veranderen en je zult een verschil zien tussen de krachtbronnen. Ik denk alleen niet dat het op het niveau zal zijn van 2014, toen er zo'n groot verschil was binnen het veld." Waar het grote vertrouwen in de Mercedes-power unit vandaan komt, daar kan Vowles wel iets over zeggen. Het Duitse team heeft namelijk, volgens hem, al snel geanticipeerd op het nieuwe reglement: "Het gaat om kansen. En in het geval van Mercedes zijn ze zeer slim geweest door eerder te investeren dan anderen, en ook in verschillende technologieën."

