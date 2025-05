De teambazen van de Formule 1 maken zich zorgen over de nieuwe technische reglementen die in 2026 hun intrede zullen doen. Het gaat daarbij niet alleen om de aerodynamische wijzigingen en het feit dat de batterij veel meer elektrisch vermogen moet leveren, maar ook om de nieuwe brandstof. De kosten zouden namelijk uit de klauwen lopen.

De brandstof moet volgend jaar CO2-neutraal worden. Koolstofdioxide wordt gehaald uit bronnen die we al kennen, zoals huishoudelijk afval of non-food biomassa, wat bij temperaturen van 700°C wordt omgezet tot een gas, of de koolstofdioxide wordt direct uit de atmosfeer getrokken. Door middel van chemische reacties wordt het gas omgezet in vloeibare koolwaterstoffen en dat kan gebruikt worden als een synthetische brandstof voor de Formule 1-auto's. Omdat er evenveel koolstofdioxide ingaat als dat er uitkomt, is het CO2-neutraal. De synthetische brandstof wordt ook wel biobrandstof genoemd. Maatschappijen kunnen er ook voor kiezen om voor de Formule 1 e-fuel of elektrobrandstof te produceren via duurzame energie, zoals windenergie of zonne-energie.

300 dollar per liter

Het probleem met de nieuwe brandstof zijn de kosten. Tijdens een vergadering van de F1 Commission, waarbij de teambazen bij elkaar komen evenals topmannen van de koningsklasse en de FIA, zoals Formule 1-CEO Stefano Domenicali, werd duidelijk dat de nieuwe brandstof tien keer zoveel kan kosten vergeleken met wat de teams momenteel betalen. Dat meldt het doorgaans betrouwbare The Race. Er wordt momenteel geschat dat het gaat om 170 tot 225 Amerikaanse dollar per liter, terwijl het dit seizoen nog tussen de 22 en 33 dollar per liter kost.

Vertienvoudiging van brandstofkosten belachelijk

Een voordeeltje is dat de financiële reglementen van 2026 aangeven dat de brandstof niet langer onder de budgetcap valt, maar dat betekent niet per se dat de teams de financiële ruimte hebben om zomaar tweemiljoen euro meer per seizoen uit te kunnen geven.

Eén van de teambazen suggereerde dat de kosten blijven stijgen vanwege al het onderzoek en alle ontwikkelingen die worden gedaan om de beste prestaties uit de brandstof te halen. Het zou op kunnen lopen tot 300 dollar per liter. Een andere teambaas noemde de vertienvoudiging van de brandstofkosten "belachelijk" en wil veranderingen voor de lange termijn zien.

