Valtteri Bottas heeft zijn oog laten vallen op een terugkeer naar de Formule 1 in 2026. In gesprek met TopGear.com vertelt de Finse coureur dat hij actief op zoek is naar mogelijkheden om een comeback te maken, waarbij het nieuwe Cadillac F1-team hem erg aanspreekt. Na een teleurstellend seizoen bij Sauber, dat in 2024 als laatste eindigde, heeft de voormalig Mercedes-coureur zich voor 2025 bij zijn oude team als reserverijder gevoegd.

De 35-jarige Fin is er echter van overtuigd dat hij nog een aantal jaar in de sport bij kan dragen. Hij zou zich daarom ook willen committeren aan een langetermijnproject, waarmee hij zijn nalatenschap kan herbouwen. "Mijn doel is om weer te racen," vertelde hij. "Dus dat betekent dat ik op de hoogte moet blijven van wat er gebeurt [op de rijdersmarkt]."

Niet tevreden

Met tien Grand Prix-overwinningen op zijn naam, allen met Mercedes, is de voormalig teammaat van Lewis Hamilton er echter nog niet tevreden mee. "Ik ben niet tevreden," zei Bottas. "Ik voel nog steeds dat ik zeker nog een paar jaar in me heb en meer aan de sport kan geven. Dat is mijn gevoel."

Cadillac F1-team

Een van de opties die de Fin overweegt, is het Cadillac F1-team, dat in 2026 zijn debuut maakt. Het project van de Amerikaanse fabrikant, dat tot 2029 door Ferrari-motoren aangedreven zal worden, werd onlangs onthuld tijdens een evenement in Miami. "Cadillac is een nieuw team dat de sport betreedt, wat spannend is," zei Bottas. "Wat voor mij motiverend zou zijn, is om in een project te stappen, weet je? Zich voor een bepaald aantal jaren te committeren met duidelijke doelen. Dat is wat ik op dit moment nodig heb."

Terug op de grid

Alhoewel zijn toekomst in de Formule 1 dus nog erg onzeker is, is de intentie van de Fin duidelijk: hij wil terug op de grid en onderdeel zijn van iets groots. "Ik zie het nut niet in van slechts één seizoen in de Formule 1 zijn. Maar wat ik nodig heb, is een duidelijk project. En ik denk dat het een goed voorbeeld is met een nieuw team, dat zou behoorlijk verfrissend zijn, wanneer je echt vanaf nul kunt beginnen." Bottas houdt echter hoop dat er een plekje vrij komt in een auto waarmee hij kan vechten voor goede punten of zelfs podia of overwinningen.