De Grand Prix van Oostenrijk zit erop en er is weer een heleboel om over na te praten. Zo wist Max Verstappen de eerste ronde niet door te komen, door de botsing met Kimi Antonelli en het duo van McLaren heeft met elkaar geknokt, met Lando Norris als winnaar.

Oscar Piastri blijft aan kop van het klassement met 216 punten. Zijn teamgenoot Lando Norris is hem inmiddels dicht genaderd met 201 punten. Max Verstappen pakte door zijn uitvalbeurt geen punten in Oostenrijk en blijft derde met 155 punten. George Russell wist met zijn prestatie in Spielberg het gat te verkleinen en staat nu vierde met 146 punten. Charles Leclerc eindigde als derde in Oostenrijk en staat vijfde in het klassement met 119 punten. Daarachter staat Lewis Hamilton met 91 punten. Kimi Antonelli, die eveneens uitviel op de Red Bull Ring, blijft zevende met 63 punten. Daarachter vinden we Alexander Albon op P8 met 42 punten. Esteban Ocon staat negende met 23 punten, terwijl Nico Hülkenberg de top tien afsluit met 22 punten.

Artikel gaat verder onder video

Stand in het wereldkampioenschap

McLaren voert overtuigend het constructeurskampioenschap aan met 417 punten. Ferrari volgt op ruime afstand met 210 punten, net één punt meer dan Mercedes, dat derde staat met 209 punten. Red Bull Racing vertrok puntloos uit Oostenrijk en blijft steken op 162 punten, goed voor P4. Daarachter staat Williams op de vijfde plaats met 55 punten, gevolgd door de Racing Bulls met 36 punten. Haas (29 punten), Aston Martin (28 punten) en het oplevende Kick Sauber (26 punten) maken het middenveld compleet. Alpine sluit het klassement af met 11 punten.

Coureur Aantal punten 1. Oscar Piastri 261 2. Lando Norris 201 3. Max Verstappen 155 4. George Russell 146 5. Charles Leclerc 119 6. Lewis Hamilton 91 7. Kimi Antonelli 63 8. Alexander Albon 42 9. Esteban Ocon 23 10. Nico Hülkenberg 202 11. Isack Hadjar 21 12. Lance Stroll 14 13. Fernando Alonso 14 14. Carlos Sainz 13 15. Liam Lawson 12 16. Pierre Gasly 11 17. Yuki Tsunoda 10 18. Oliver Bearman 6 19. Gabriel Bortoleto 4 20. Franco Colapinto 0 21. Jack Doohan 0

Stand constructeurs

Constructeur Aantal punten 1. McLaren 417 2. Ferrari 210 3. Mercedes 209 4. Red Bull Racing 162 5. Williams 55 6. Racing Bulls 36 7. Haas 29 8. Aston Martin 28 9. Kick Sauber 26 10. Alpine 11

Gerelateerd