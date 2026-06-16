Mekies over nieuwe updates Red Bull: ‘Het zal niet genoeg zijn’
Mekies over nieuwe updates Red Bull: ‘Het zal niet genoeg zijn’
Volgens teambaas Laurent Mekies moet Red Bull Racing de verwachtingen rondom het aankomende updatepakket voor de Grand Prix van Oostenrijk temperen. De Fransman stelt dat de nieuwe onderdelen weliswaar een belangrijke stap voorwaarts zijn, maar dat de renstal daarmee de huidige achterstand op de concurrentie nog niet volledig zal dichten. Dat laat de topman weten tegenover Motorsport.com na de moeizame seizoensstart van het team.
Hoewel Red Bull de afgelopen jaren vaak de te kloppen ploeg was, is de formatie dit seizoen teruggezakt naar de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. De renstal moet momenteel Mercedes, Ferrari en McLaren voor zich dulden. Tijdens de recente Grand Prix van Spanje werd pijnlijk duidelijk dat de RB22 op circuits met lange rechte stukken en snelle bochten simpelweg snelheid tekortkomt. Om het gat te dichten, introduceert het team later deze maand op de Red Bull Ring een omvangrijk pakket aan vernieuwingen.
Verwachtingen temperen
Mekies benadrukt dat de aanstaande upgrades cruciaal zijn, maar waarschuwt tegelijkertijd nadrukkelijk dat het geen wondermiddel is. "Ons volgende updatepakket komt in Oostenrijk. Het is een belangrijke stap en het team in Milton Keynes werkt ontzettend hard om het te realiseren. Maar we twijfelen er niet aan dat zelfs wanneer we deze vernieuwingen introduceren, het niet genoeg zal zijn. We zullen dus nog meer updates nodig hebben om verder te verbeteren. Het is voor ons belangrijk om een constante opwaartse lijn vast te houden en het gat van vier tienden dat we in Barcelona zagen te verkleinen", aldus Mekies.
RB22 op dieet
Een aanzienlijk deel van de problemen van de huidige bolide wordt veroorzaakt door overgewicht. De auto begon het jaar met twaalf kilo overgewicht en ondanks eerdere aanpassingen is dat probleem nog niet volledig opgelost. De CEO van het team hoopt daar tijdens het raceweekend in Spielberg verandering in te brengen.
"Het doel van de updates die we meenemen naar Oostenrijk is om gewicht te besparen. We hopen lichter aan de start te verschijnen op de Red Bull Ring. Het doel is om de RB22 in Oostenrijk al lichter te maken door de auto een beetje op dieet te zetten", verklaart Mekies.
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