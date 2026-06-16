Madrid onthult spectaculaire kombocht 'La Monumental' die véél steiler is dan bocht op Zandvoort

Het nieuwe Formule 1-circuit in Madrid is officieel onthuld, waarbij de extreme kombocht 'La Monumental' direct de aandacht trekt. De organisatie achter het zogeheten Madring-circuit rondom het IFEMA-beursterrein belooft een unieke lay-out voor de aanstaande Grand Prix van Spanje, die in september op de kalender staat. Volgens Williams-coureur en circuitambassadeur Carlos Sainz is het ontwerp van de bewuste bocht ronduit gedurfd te noemen.

De blikvanger van de 5,416 kilometer lange baan is bocht twaalf, die een hellingspercentage van maar liefst 24 procent heeft. Hiermee is La Monumental aanzienlijk steiler dan de bekende Hugenholtzbocht op Zandvoort. De kombocht is 550 meter lang en tien meter hoog, waarbij de coureurs naar verwachting met 300 kilometer per uur de sectie induiken. In het midden van de bocht krijgen de rijders gedurende twee seconden te maken met een constante compressie van 4G bij een snelheid van ongeveer 230 kilometer per uur.

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Sainz en Jimenez wijzen op uitdagende blinde exit

Naast de hoge snelheden zorgt vooral het einde van de kombocht voor een flinke uitdaging. De coureurs kijken bij het uitkomen van La Monumental tegen een muur van asfalt aan, waarna de baan plotseling wegvalt richting een scherpe linkerbocht. "Ze hebben waarschijnlijk een van de meest unieke bochten ontworpen die ik ooit in mijn leven heb gezien", aldus Sainz. De Spanjaard, die momenteel veertiende staat in het wereldkampioenschap, mocht onlangs al zijn eerste rondes over het asfalt rijden. "Er is deze bijna 180 graden kombocht die eindigt in een verandering van compressie waar je niets ziet, waarna je naar beneden gaat terwijl je tegelijkertijd schuin hangt", zo legt de Madrileen uit. Ook Carlos Jimenez, de operationeel directeur van het circuit, erkent de moeilijkheidsgraad. "De uitgang van de bocht om de volgende te bereiken heeft dode hoeken. Het gaat de coureurs enorm uitdagen", zo klinkt het.

Madring is géén stratencircuit

De directie benadrukt dat het Madring-project niet vergeleken moet worden met bestaande stratenbanen. Luis García Abad, de directeur-generaal van de Spaanse Grand Prix, stelt dat de locatie optimaal gebruikmaakt van de infrastructuur in de stad. "Het is geen circuit zoals Singapore of Vegas, het is een andere", zo verklaart hij. "Het is een circuit in de stad, het is geen stratencircuit. Er zijn hogesnelheidsbochten, bochten met veel hoogteverschil, we hebben een mooie catalogus, een paar tunnels, en La Monumental is zeker het laatste hoogtepunt wat we nodig hadden. We wilden iets iconisch hebben", vult García Abad aan. Jimenez deelt die visie en noemt het een hybride baan. "Het is geen saai stratencircuit, het is een hybride circuit met een niet zo saai straatgedeelte en een compleet nieuw traditioneel element met zeer interessante en zelfs iconische plaatsen en secties", aldus de operationeel directeur.

Om de veiligheid in de extreme kombocht te garanderen, heeft de organisatie in aanloop naar de officiële keuringen nog wel een aanpassing moeten doen. Vlak voor La Monumental is een extra chicane toegevoegd om de instapsnelheid te verlagen en de langdurige G-krachten te beperken. Deze toevoeging biedt volgens Jimenez direct een strategisch voordeel. "Het interessante punt is ook dat ze een deel van de energie in de batterijen zullen terugwinnen in het bergafwaartse gedeelte tussen bocht negen en elf", legt hij uit. "Het zou dus een inhaalpunt kunnen worden", voorspelt Jimenez.

Het asfalt van de 22 bochten tellende baan is begin deze maand volledig gelegd. De organisatie werkt momenteel nog aan de afronding van de tijdelijke tribunes en de pitgebouwen. De eerste vrije training op het nieuwe Madring-circuit staat gepland voor vrijdagochtend 11 september, waarna de race op zondagmiddag 13 september wordt verreden.