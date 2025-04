De CEO van de Formule 1 heeft zich uitgesproken over de grote veranderingen binnen de hoogste raceklasse voor het jaar 2026. Stefano Domenicali is duidelijk: niet denken op korte, maar op lange termijn.

Door de aankomende reglementswijzigingen wijst de Italiaanse baas erop dat de sport vele malen strategischer zal worden. Niet alleen door de wijzigingen in de regels, maar ook door de samenwerking tussen de FIA en de teams op de grid. Volgens Domenicali zijn de financiële afspraken rond en ligt de focus nu op het regelen van de bestuurlijke afspraken: “De financiële aspecten zijn geregeld”, legt hij uit tegenover Motorsport.com. “Wat overblijft is het bestuurlijk gedeelte, waarbij ook de FIA en de teams betrokken zijn. Dat is een belangrijke volgende stap, omdat het zorgt voor reglementaire stabiliteit."

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe visie moet helpen

“Wat we willen veranderen, is onze aanpak: we moeten strategischer zijn en minder tactisch beslissingen maken tijdens belangrijke kwesties in onze sport. Daarvoor is de betrokkenheid van de FIA en de teams noodzakelijk." De Italiaan geeft aan dat een tactische aanpak op spontane momenten gebeurt waarin er snel gehandeld moet worden, maar dat strategische plannen juist een langetermijnvisie binnen de sport zullen ondersteunen.

Belangrijke meeting met motorleveranciers

Domenicali geeft aan dat na afloop van de GP in Bahrein er een belangrijke meeting is geweest tussen de motorleveranciers en de FIA: “In Bahrein hadden we een bijeenkomst met de FIA en alle huidige én toekomstige motorfabrikanten, waaronder GM. Ik denk dat sommigen te veel druk uitoefenden. Tijdens het bespreken van toekomstige onderwerpen probeerde iemand zelfs om de huidige regelgeving te verlengen." Dat het er pittig aan toe ging, viel bij de CEO niet lekker: “Dat zou totaal verkeerd zijn geweest. We moeten respect tonen voor degenen die zwaar hebben geïnvesteerd in dit complexe en kostbare project, de regels nu veranderen zou het verkeerde signaal geven. Eerdere beslissingen over motoren in twijfel trekken zou een enorme fout zijn.”

Plannen nog vaag, lichtpuntje voor de fans?

Dat alles niet heel overtuigend klinkt, is wellicht zorgwekkend. Het is nog de vraag wat er exact gaat veranderen en wat Domenicali ziet in een 'langetermijnvisie'. Toch komt hij met een positieve afsluiting voor de fans: “Een dominant team gedurende een te lange tijd is slecht voor iedereen.” Daarna vervolgt hij nog: “Onze sport groeit enorm en is uitgegroeid tot een wereldwijd referentiepunt. Daar mogen we trots op zijn, maar we moeten ook voorzichtig zijn.”

Gerelateerd