Het minimumgewicht van de F1-wagens moet met de nieuwe technische reglementen van 2026 met tenminste 30 kilogram omlaag, terwijl de zware batterij veel groter wordt om meer elektrisch vermogen te generen. Het gaat dus moeilijk worden om de bolides lichter te maken, en Christian Horner en Toto Wolff, de teambazen van Red Bull Racing en Mercedes, hebben hun zorgen daarover uitgesproken.

Aan het begin van de 21e eeuw wogen Formule 1-auto's slechts 595kg. Met de nieuwe technische reglementen van 2009 ging het minimumgewicht omhoog naar 605kg. Daar kwam nog een extra 20 kilo bij voor teams die de KERS gebruikten. In 2010 werden de auto's ietsje groter en dus ging het minimumgewicht naar 620kg. De auto's werden steeds veiliger, maar daardoor ook steeds zwaarder en in 2013 lag het minimumgewicht op 642kg. In 2014 werden de hybride power units geïntroduceerd, waardoor het minimumgewicht naar 691kg ging. Hier kwam een jaar later nog eens 11 kilo bij. De bredere auto's en banden zorgden voor een minimumgewicht van 728kg in 2017. Door de introductie van de halo werd dit 734kg in 2018. Ook in 2019, 2020 en 2021 ging ieder seizoen het gewicht omhoog tot 768kg. Met de huidige generatie auto's zou vanaf 2022 het minimumgewicht 795kg worden, maar dit werd uiteindelijk 798kg, omdat maar één team die 795kg wist te halen.

Gewicht besparen wordt enorm uitdaging

De FIA heeft voor 2026 een minimumgewicht van 768kg aangewezen, maar dat zou niet realistisch zijn. "Ze hebben gewoon een getal uit hun duim gezogen", zei Horner tijdens een persconferentie in Miami. "We hebben motoren die significant zwaarder worden, terwijl het gewicht van de auto omlaag moet. Het wordt dus een enorme uitdaging voor elk team om dat voor elkaar te krijgen. Gewicht besparen kost ongelooflijk veel geld. Er was vorige week een discussie over stalen skid blocks. Het minimumgewicht moet daardoor misschien nog eens 5 kilo omhoog."

0,350 seconden per 10 kilo

"Maar het is zoals het is", concludeerde de Brit. "Het is voor iedereen hetzelfde. Teams zullen keuzes moeten maken om dat gewicht te halen. Minder gewicht is gratis rondetijd. Elke 10 kilo is ongeveer 0,350 seconden per ronde. Het wordt erg lastig voor alle teams om tot aan het minimumgewicht te komen."

Wolff voegde toe: "Zoals Christian zei, je zal als team keuzes moeten maken. Hoeveel denk je dat het gewicht en ballast effect heeft op de rondetijd? Waar wil je besparen? Je moet misschien andere performanceonderdelen achterwege laten om het gewicht naar beneden te krijgen of andersom. Het is uitdagend. Maar de reden dat we dit doen, is om de auto's wendbaarder te maken."

