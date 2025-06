Bij de afgelopen vergadering van de World Motor Sport Council in Macau zijn er een boel beslissingen genomen over de verschillende FIA-kampioenschappen en de Formule 1 hoort daar natuurlijk ook bij. De nieuwe motorreglementen voor 2026 hebben een aanpassing ondergaan.

De 1,6 liter V6-turbohybride blijft wel voor volgend jaar, maar de MGU-H wordt uit de power unit gehaald om kosten te besparen. Dat maakte het aantrekkelijk voor Audi en Ford om hun intrede te maken en voor Honda om te blijven. Tegelijkertijd zal de MGU-K, de elektrische motor, flink worden opgeschroefd tot 350kW (470pk), waarbij kW staat voor kilowatt. Men hoopt veel meer elektrisch vermogen te gebruiken en minder vermogen vanuit de verbrandingsmotor om zo maar 70 in plaats van 100 kilogram benzine per race te verbruiken. De benzine voor 2026 zal ook 100% duurzaam worden om te proberen de koningsklasse CO2-neutraal te maken vanaf 2030. Om de prestaties van de auto's verder omhoog te krijgen, zal er gebruik worden gemaakt van actieve aerodynamica.

Harvesting

Er zijn echter twee nieuwe wijzigingen aan de motorreglementen doorgevoerd door de FIA. Het verschil tussen vol gebruik van elektrisch vermogen en het opladen van de batterij (harvesting) door van het gas af te gaan en te remmen, is maximaal 450kW. Aangezien de elektrische motor 350kW produceert, mag er dus niet meer dan 100kW terug worden opgenomen. De autosportbond heeft nu echter expliciet gemeld dat dit niet voor de kwalificatie geldt.

Tijdens de kwalificatie mag het verschil tussen vol gebruik van elektrisch vermogen en de harvesting van de batterij maar liefst 850kW zijn met een maximale output van 600kW en een maximaal opname van elektrische energie van 250kW.

Nieuwe vorm van deltatijd?

Bovenstaande limieten gelden voor iedere milliseconde tijdens een sessie of race, maar er gelden ook regels voor de energie die per ronde wordt verbruikt. In 2026 mag een coureur niet meer dan 8,5MJ (megajoule) energie sparen per ronde en, afhankelijk van het circuit, kan dit teruggebracht worden tot 8,0MJ. De FIA heeft nu voor de kwalificatie bepaald dat er niet meer dan 5,0MJ per ronde energie ge-harvest mag worden, al kan hier afhankelijk van het circuit een beetje van af worden geweken.

Waarom er zo'n groot verschil zit tussen het aantal megajoule aan elektrische energie die je terug mag stoppen in de batterij in de race vergeleken met de kwalificatie, is niet bekendgemaakt door de FIA. GPFans vermoedt dat dit te maken heeft met dat de FIA niet wil dat coureurs te langzaam rijden tijdens in- en uitlooprondes in de kwalificatie. Het kan resulteren in gevaarlijke situaties waarbij snelheidsverschillen te groot worden. De FIA heeft hier al enkele jaren een maatregel voor, en dat is dat coureurs zich aan een bepaalde deltatijd moet houden. De autosportbond zou dit dus vanaf 2026 mogelijk willen regelen door in te grijpen bij het harvesten van energie.

