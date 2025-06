Red Bull Racing moet stappen maken om McLaren bij te kunnen houden, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren. Helmut Marko heeft namelijk onthuld dat er geen grote upgrades meer aan komen. De hoofdadviseur legt uit waar McLaren de overhand heeft en wanneer ze gaan focussen op de 2026-auto voor Max Verstappen.

Verstappen leidde het kampioenschap van halverwege 2022 tot eind 2024, maar het begint er steeds minder op te lijken dat hij de wereldtitel kan pakken in 2025. Zijn achterstand is inmiddels gegroeid tot 49 punten op Oscar Piastri en 39 punten op Lando Norris, de beide McLaren-coureurs. De papajakleurige bolides zijn oppermachtig dit seizoen en de hoop dat Red Bull en Verstappen die dominantie kunnen doorbreken verdwijnt steeds meer met elke Grand Prix. Het probleem van de RB21-bolide is dat deze alleen competitief is in een heel nauw werkvenster, dus alleen wanneer de omstandigheden precies goed zijn.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Is de positie van Horner en Marko bij Red Bull Racing nog houdbaar?

Geen grote upgrades meer

"Je moet de auto in het juiste werkvenster krijgen en de banden op de juiste temperatuur", vertelde Marko over de Red Bull RB21 in zijn column bij Speedweek. "Misschien hoeven we maar een kleine aanpassing te maken. We beginnen vaak heel slecht tijdens de trainingen op vrijdag, voordat we de auto verbeteren voor de kwalificatie, waardoor we soms in staat zijn om een podium of zelfs een overwinning te pakken. Maar we missen gewoon de consistentie die McLaren laat zien. We werken hier onvermoeibaar aan en zullen kleine aanpassingen blijven maken, maar er staat niks groots meer op de planning [qua upgrades], zoals een nieuwe vloer of nieuwe sidepods. Het zit hem meer in de details."

OOK INTERESSANT: Calum Nicholas denkt hardop: 'Verstappen pakt dit jaar de titel en stopt dan met F1'

Op schema voor 2026

"We blijven doorgaan met ontwikkelen, zolang er nog een kans is op het wereldkampioenschap [bij de coureurs]", vervolgde de man uit het Oostenrijkse Graz. "Daarna gaan we ons volledig concentreren op het project van 2026. We liggen op schema wat betreft de motoren, maar natuurlijk weten we niet wat onze rivalen doen. Naast de verbrandingsmotor speelt de batterij ook een cruciale rol. De energievoorziening, zoals de software, en de benzine zijn ook belangrijke factoren. Met de batterij krijg je ook nog te maken met gewicht en de koeling. Er wordt al gesproken over wie de voorsprong heeft als het gaat om de motor, maar dat kan je pas begrijpen wanneer we ermee op het circuit zijn."

Gerelateerd