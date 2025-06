Is de positie van Horner en Marko bij Red Bull Racing nog houdbaar?

Christian Horner en Helmut Marko zijn als teambaas en adviseur bij Red Bull Racing een begrip geworden in F1. Max Verstappen zal zich inmiddels geen team meer voor kunnen stellen zonder het duo, maar is de succesformule inmiddels na twintig jaar niet uitgewerkt?

Het is een optelsom die ervoor zorgt dat er de laatste tijd steeds meer geruchten zijn over een mogelijk vertrek of ontslag van Horner bij Red Bull Racing. Hij en Marko zijn al twintig jaar het gezicht van Red Bull Racing in F1 en hebben twee succesvolle periodes gekend met het team. Op de eerste vier jaar na heeft het team inmiddels al zestien jaar een stoeltje op de eerste rij in F1. Maar is het, om die plek te behouden, niet verstandig dat er afscheid wordt genomen van Horner en Marko?

Het begin van Red Bull Racing

Het avontuur van Red Bull Racing begon in 2004, toen Jaguar Grand Prix werd gekocht door Red Bull en werd omgedoopt tot Red Bull Racing. Meteen werd Horner als teambaas en Marko als adviseur en hoofd van de talenten aangesteld. Vanaf 2005 zou het team actief zijn in F1. De eerste vier seizoenen, 2005, 2006, 2007 en 2008, bleek het team nog zoekende te zijn en moest het erachter komen hoe het is om actief te zijn in F1.

Dit bleek wel uit de resultaten. Er werden geen zeges geboekt en de resultaten bij de constructeurs waren P7, P7, P5 en P7 met 34 punten in het eerste seizoen als het hoogste aantal punten. David Coulthard was er in die vier seizoenen al bij en Mark Webber sloot in 2007 aan. Daarvoor was het vooral Christian Klien en verder kort Vitantonio Liuzzi en Robert Doornbos die de coureurs waren.

Eerste succesvolle periode onder Horner en Marko

Alles veranderde echter in 2009, nadat het team twee seizoenen met Webber en Coulthard had gereden. Het eerste echte eigen talent brak door: Sebastian Vettel. Hij werd in 2009 in de auto gezet naast Webber. Dit bleek meteen een succesvol duo te zijn, gezien de tweede plaats bij de constructeurs in 2009 en de zes zeges die werden geboekt in dat seizoen. Het waren de eerste zes zeges in F1 voor Red Bull en er zouden er in de jaren daarna nog veel volgen.

In 2010, 2011, 2012 en 2013 zou Red Bull met het rijdersduo Webber en Vettel kampioen bij de constructeurs worden. Vettel zelf werd bij de coureurs vier keer wereldkampioen. Het was de meest succesvolle periode die Red Bull ooit in F1 heeft gekend. Alles ging goed.

Nieuwe tijdperk maakt einde aan dominantie Red Bull

Toen kwam 2014 echter, het begin van een nieuw tijdperk met nieuwe motoren en auto's in F1. Mercedes bleek hier het beste uit te komen en zou van 2014 tot en met 2020 domineren bij de coureurs en constructeurs door alle kampioenschappen te winnen. De meest dominante periode van een team en coureur (Lewis Hamilton) ooit in F1 was een feit.

Achter Mercedes was Red Bull met Ferrari vooral aan het strijden om P2 bij de constructeurs. Het team werd met Vettel en Daniel Ricciardo (opvolger van Webber) in 2014 tweede, waarna Vettel naar Ferrari besloot te gaan. Daniil Kvyat, zijn opvolger en net zoals Ricciardo talent van Red Bull zelf, bleek dat gat logischerwijs niet in te kunnen vullen.

Red Bull werd in 2015 vierde bij de constructeurs en stelde teleur. Ferrari en Williams eindigden voor Red Bull bij de constructeurs en het succes van het vorige tijdperk leek alweer jaren geleden. Toch was er wederom licht aan het einde van de tunnel door een ander groot eigen talent dat bij Toro Rosso, net zoals Vettel jaren geleden, door aan het breken was.

Verstappen zorgt voor nieuwe succesvolle periode Red Bull

In 2016, toen bleek dat Kvyat geen verbetering liet zien, werd Verstappen na vier races al naast Ricciardo gezet in de auto van Red Bull. Wat volgde was een van de meest memorabele races ooit in F1: de 2016 Grand Prix van Spanje. Verstappen won die race meteen bij zijn debuut voor Red Bull en stond bij iedereen definitief op de radar. Red Bull werd in 2016 tweede bij de constructeurs in het eerste jaar met Verstappen in het team.

Wat zou volgen was een periode van 2017 tot en met 2020 waarin Mercedes bleef domineren met Hamilton, maar Verstappen en Red Bull beter en beter werden en steeds meer gingen winnen en punten gingen scoren. In 2017, 2018 en 2019 werd Red Bull derde bij de constructeurs, in 2020 tweede. Het grootste problemen in deze periode was het tweede stoeltje. Nadat Ricciardo na het seizoen 2018 vertrok kregen zowel talenten Pierre Gasly als Alexander Albon het niet voor elkaar om Verstappen voorin te ondersteunen. Marko en Horner bleken op dat moment, net zoals met Kvyat, niet de juiste keuze te maken.

Verstappen niet meer te stoppen

Vervolgens besloten Horner en Marko te doen wat ze eerder met Webber en Coulthard al met succes hadden gedaan: kijken buiten de coureursfabriek van Red Bull. Sergio Pérez werd vanaf 2021 in de auto van Red Bull gezet. In 2021 kreeg Verstappen, mede door de hulp en aanwezigheid van de Mexicaan, zijn eerste kans om kampioen te worden. Deze kans greep hij. Red Bull werd tweed bij de constructeurs, maar had met Pérez wel een stabiele coureur gevonden. Zeker ten opzichte van zijn voorgangers.

In 2022 en 2023, de eerste twee seizoenen van het nieuwe tijdperk bleek Red Bull haar tweede succesvolle periode in te gaan. Verstappen domineerde bij de coureurs en had hooguit begin 2022 wat uitdaging van Ferrari en Charles Leclerc, maar werd twee keer wereldkampioen. 2023 ging de boeken zelfs in als het meest dominante seizoen van een coureur ooit in F1. Red Bull werd in 2022 en 2023 kampioen bij de constructeurs, met vooral in 2022 ook een goede Pérez.

Red Bull raakt controle kwijt

Op de achtergrond bleek alles echter langzaam maar zeker uit elkaar te vallen, in eerste instantie zonder dat de buitenwacht dit door had. Het begon allemaal toen eind 2022 Dietrich Mateschitz overleed, de oprichter van Red Bull en de eigenaar van het energiedrankje. Daarna begon op de achtergrond een machtsstrijd tussen het kamp van Horner en de Thaise eigenaren en het kamp van Marko met CEO Oliver Mintzlaff. Dit zorgde achter de schermen voor onrust, maar door het dominante seizoen 2023 bleef dit vooral op de achtergrond.

In 2024 veranderde dit toen Horner onderzocht werd wegens grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Een onafhankelijk onderzoek stelde dat er niet genoeg reden was om Horner te ontslaan, maar het bleek olie op het vuur. Vervolgens werden door correlatieproblemen vanuit de simulator ook de auto van Red Bull en dus de sportieve prestaties minder, waarna de toekomst van Verstappen ook ineens onder een vergrootglas las en daarnaast Jonathan Wheathley, Adrian Newey en Rob Marshall vertrokken.

Toekomst Horner en Marko

Zowel Marko als Horner hebben twee succesvolle periodes gekend bij Red Bull en ook al laten zien Red Bull na een mindere periode weer terug naar de top te helpen. Dit gebeurde toen echter zonder alle onrust op de achtergrond. De geruchten over de toekomst van Horner en Marko nemen met de week toe, zoals dit bij Verstappen al een tijdje het geval is en bij belangrijke mensen zoals Wheatley, Marshall en Newey al voor een vertrek heeft gezorgd.

Feit is dat het succesvolle team stukje bij beetje uit elkaar aan het vallen is en Horner wel eens het volgende puzzelstukje zou kunnen zijn die ervoor kan zorgen dat ook Verstappen het wel eens genoeg kan gaan vinden. Ook Marko, inmiddels 82 jaar oud, heeft niet het eeuwige leven. Het lijkt een kwestie van tijd voordat het succesvolle team van Red Bull niet meer is en het opnieuw moet gaan bouwen.

