Dr. Helmut Marko gelooft wel in het talent van Kimi Antonelli, maar vindt de hype rondom de Italiaan voorlopig nog wat voorbarig. De adviseur van Red Bull Racing ziet ook telkens de vergelijking met Max Verstappen, maar stelt dat Antonelli zich nog wel moet bewijzen.

Tijdens het raceweekend in Monza werd Antonelli bevestigd als 2025-coureur van Mercedes. De jongeling wordt daarmee de opvolger van Lewis Hamilton en dus heeft de Italiaan grote schoenen om te vullen. Antonelli wist vooral in de opstapklassen furore te maken, hoewel het Formule 2-kampioenschap nog niet florissant verloopt. De 18-jarige coureur bezet momenteel namelijk de zesde plek met 113 punten.

Antonelli moet zichzelf nog bewijzen

Ook de adviseur van Red Bull Racing heeft de vergelijkingen met Verstappen gelezen, maar kan zich daar niet helemaal in vinden. Antonelli kreeg in Monza zijn eerste meters in de W15, maar schreef de bolide van George Russell af, toen hij net iets te hard Parabolica inreed en de macht over het stuur verloor. In gesprek met Formel1.de moet Marko toegeven dat hij over de rauwe snelheid van Antonelli wel te spreken is. "Ik was best onder de indruk van zijn snelheid", opent Marko. Toch wil hij de vergelijking met Verstappen uit de weg gaan. "Max is Max en dat moet hij [Antonelli] nog maar bewijzen", zo laat hij niets aan de verbeelding over.

