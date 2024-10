Volgens voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone kan Max Verstappen rekenen op zijn vierde wereldtitel aan het einde van 2024. De 93-jarige Engelsman vindt alleen wel dat de Nederlander wat geluk nodig heeft.

Lando Norris heeft in 2024 de jacht op Verstappen ingezet, maar kon niet altijd rekenen op de volledige steun van zijn team. Inmiddels heeft McLaren te kennen gegeven dat het ook wil werken aan de titelkansen van de 24-jarige Brit en op dit moment heeft Norris nog een achterstand van 52 punten. De MCL38 is echter wel een klap sneller dan de RB20 van Red Bull Racing en voorlopig lijkt daar nog geen eind aan te komen. In Austin, waar de volgende Grand Prix plaatsvindt, komt het Oostenrijkse team echter wel met een updatepakket, maar McLaren zit natuurlijk ook niet stil.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko wijst naar Norris: "We vragen ons allemaal af hoe hij dat gedaan heeft"

Titel 2024 gaat naar Verstappen

In gesprek met Sport.de legt Ecclestone uit dat hij een vierde wereldtitel voor Verstappen ziet. "Hij [Verstappen] heeft de leiding al te pakken, dus hij heeft nu simpelweg wat geluk nodig. Wat betreft het rijderskampioenschap, dat gaat absoluut naar Max toe", zo voorspelt Ecclestone. McLaren heeft inmiddels de leiding in het constructeurskampioenschap te pakken en dat geeft het papaja-oranje team volgens Ecclestone niet meer weg.

OOK INTERESSANT: Organisatie Austin blij dat dominantie Verstappen voorbij is: 'Toen begon de kaartverkoop te stijgen'

Fouten bij Norris zijn eruit volgens Ecclestone

Hoewel Norris nu over het materiaal beschikt om Verstappen te verslaan, zijn de foutjes bij de kopman nog wel altijd aanwezig. Ook in Singapore was Norris niet foutloos en kwam hij, terwijl hij aan de leiding lag, enkele keren met de vangrails in contact. "McLaren heeft twee zeer capabele coureurs en een hele goede auto, maar Norris heeft tot nu toe een paar fouten gemaakt, waarvan hij weet dat hij ze gemaakt heeft en die hij liever niet had gemaakt." Die foutjes verwacht Ecclestone niet meer: "Ik denk dat hij het nu aardig op orde heeft."