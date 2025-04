Norris: "RB21 lijkt behoorlijk lastig te besturen, net zoals onze auto"

Volgens Lando Norris is de MCL39 geen gemakkelijke wagen, net als de RB21. Het grote verschil is volgens de klassementsleider dat McLaren over twee coureurs beschikt die wél veel uit de auto kunnen halen. Of Yuki Tsunoda daar als kersverse Red Bull-coureur toe in staat is, weet de Brit nog niet.

Het grote nieuws van de afgelopen week was toch wel dat Liam Lawson is teruggezet van Red Bull Racing naar de Racing Bulls. De Nieuw-Zeelander wist in de eerste twee raceweekenden niet te imponeren, en Christian Horner gaf over de degradatie aan dat Red Bull een zorgplicht heeft naar de Kiwi. Lawson zelf had het moment ook niet helemaal verwacht, maar hoopt zich bij het zusterteam te revancheren.

Norris ziet overeenkomsten tussen RB21 en MCL39

In gesprek met Sky Sports F1 wordt Norris gevraagd of hij misschien rekening moet houden met Tsunoda als rivaal in de top drie. "Ik heb echt geen idee. De tijd zal het moeten uitwijzen. De dat ook is. Wij hebben twee coureurs die er veel uit weten te halen", zo vergelijkt Norris de twee wagens, die volgens hem allebei erg lastig te besturen zijn.

'Alleen Verstappen en Ricciardo kunnen met Red Bull overweg'

Red Bull kampt met diverse problemen, waaronder het vinden van de juiste balans. "Dat lijkt bij Red Bull ook het geval te zijn: het is lastig om een goede balans te vinden die voor meerdere coureurs werkt. Of überhaupt voor iemand, behalve misschien Max of Daniel [Ricciardo] een paar jaar geleden", vertelt de McLaren-coureur als hij een blik werpt op de wagens van Red Bull.

Waar McLaren het afgelopen jaar de weg omhoog heeft gevonden en voor het eerst sinds 26 jaar de constructeurstitel wist te pakken, ging het bij Red Bull juist bergafwaarts. "Ik weet niet precies wat er bij Red Bull speelt, maar onze grote kracht is dat we twee snelle coureurs en een sterk team hebben", aldus Norris.

