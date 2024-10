Volgens Bobby Epstein, de racepromotor van de Grand Prix van de Verenigde Staten, heeft het stoppen van de dominantie van Max Verstappen de kaartverkoop in Austin goed gedaan.

Na de zomerstop bevindt de Formule 1 zich anno oktober in een ware herfststop. De Grand Prix van de Verenigde Staten vindt namelijk pas plaats in het weekend van 20 oktober en dus hebben de teams nog even om hun voorbereiding op orde te krijgen. Het grote verschil met de zomerstop is namelijk dat er deze periode wél gewoon doorgewerkt mag worden en diverse teams hebben dan ook updates gepland voor de race op het Circuit of the Americas.

Kaartverkoop steeg, toen Verstappen stopte met winnen

Voor Red Bull Racing moet het de race worden waarin het Oostenrijkse team de uitdaging met McLaren aan kan gaan om de zeges, toch is Epstein in gesprek met Reuters blij met de huidige sportieve situatie. "Onze kaartverkoop begon echt te stijgen toen Max stopte met winnen en het competitiever werd", legt Epstein uit. Eventjes was er de vrees dat de dominantie zou doorzetten en Epstein was dan ook bang voor het 'zwakste jaar in vier jaar sinds de pandemie'.

Formule 1 zonder populaire Ricciardo

Daniel Ricciardo is ook een grote publiekstrekker, maar die zal in Austin niet verschijnen op de grid. Wel hoopt Epstein op een bezoekje van 'Danny Ric', want de Amerikanen zijn er in ieder geval klaar voor. "Ik weet niet zeker of mensen per se kaarten kopen om hem te zien racen als hij niet in een competitieve auto zit, toch? Maar als je komt omdat hij deel uitmaakt van de F1-gemeenschap, denk ik dat hij nog steeds op een betekenisvolle manier deel kan uitmaken van die gemeenschap. Hij is enorm geliefd in Texas, en ik denk dat hij het hier ook naar zijn zin heeft. Ik hoop dat hij hier nog steeds komt, want we hebben veel mensen die graag zijn hand zouden willen schudden, een handtekening zouden willen, een foto zouden willen maken of hem gewoon in de stad willen zien. We zullen hem bezig houden", aldus Epstein.

