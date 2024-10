De straf die Lando Norris kreeg tijdens de slotfase van de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten voor het buiten de baan inhalen van Max Verstappen voor P3 - een actie die hem vijf seconden straf op zou leveren - zorgde voor veel discussie. De FIA heeft er met een uitspraak over een right of review vanuit McLaren nu een punt achter weten te zetten. McLaren is inmiddels met een reactie gekomen.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd deze week bekend dat McLaren een right of review had aangevraagd bij de FIA in een poging met nieuw bewijs het autosportorgaan te forceren om nog eens naar de uitgedeelde straf van Norris te kijken. Het aangeleverde bewijs bleek echter niet veel meer te zijn dan het document van de FIA zelf waarin de straf voor Norris wordt uitgelegd. Volgens McLaren zat Norris al voor Verstappen en hadden de stewards niet de apex als focuspunt moeten nemen. Hier nam de FIA geen genoegen mee als 'nieuw bewijs', waardoor een right of review werd afgewezen.

Reactie McLaren

McLaren heeft gereageerd op de beslissing vanuit de FIA en kan zich niet vinden in de uitleg. “We zijn het niet eens met de interpretatie dat een FIA-document, dat een deelnemer wijst op een objectieve, meetbare en bewijsbare fout in de beslissing van de stewards, geen toelaatbaar “element” kan zijn dat voldoet aan alle vier de criteria van de ISC”. Volgens McLaren is de uitleg van de FIA, dat het leveren van een document niet als nieuw bewijs gezien kan worden, dus niet terecht en zou het autosportorgaan niet op de juiste manier gehandeld hebben. Toch zal het team zich erbij neer moeten leggen, nu het autosportorgaan een right of review heeft afgewezen.

McLaren says it “disagrees with the interpretation that an FIA document, which makes a competitor aware of an objective, measurable and provable error in the decision made by the stewards, cannot be an admissible “element” which meets all four criteria set by the ISC” #F1 — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) October 26, 2024

