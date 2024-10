Max Verstappen en Lando Norris kregen allebei tijdstraffen opgelegd in de afgelopen twee F1-weekenden. Maar waarom kreeg Norris in de Verenigde Staten 5 seconden aan zijn broek en Verstappen in Mexico-Stad 10 seconden voor hetzelfde vergrijp? De FIA legt het uit.

Norris begon op het Circuit of the Americas vanaf de pole position, maar Verstappen dook meteen aan de binnenkant. Daardoor kon Charles Leclerc de rivalen verschalken voor de overwinning. Carlos Sainz maakte er een één-twee van voor Ferrari. Verstappen moest Norris afhouden voor de laatste plek op het podium. In bocht 12 kwam de McLaren-coureur buiten de baan terecht door de verdediging van Verstappen, maar hij haalde de Nederlander alsnog in. Ze vochten weer achter de Ferrari's in Mexico-Stad, maar dit keer ging het al in de openingsfase mis. Verstappen ging veel te hard door bocht 7 om Norris in bocht 8 van de baan te dwingen en hem voorbij te gaan.

Artikels 33.3 en 54.3

Norris en Verstappen werden allebei bestraft voor het overschrijden van artikel 33.3 van het sportief reglement dat door de FIA is opgesteld. Daarin staat dat "coureurs te allen tijde alle redelijk moeite moeten nemen om het circuit te gebruiken en ze mogen de baan niet verlaten zonder gerechtvaardigde reden. Coureurs worden geacht de baan te hebben verlaten, als geen enkel deel van de auto er nog mee in contact is en, om twijfel te voorkomen, worden alle witte lijnen die de randen van de baan aangeven, beschouwd als onderdeel van het circuit, maar de kerbs niet."

Welke straffen uitgedeeld mogen worden door de stewards, staat beschreven in artikel 54.3. De coureurs kunnen een tijdstraf van 5 seconden, een tijdstraf van 10 seconden, een drive-through penalty of een stop-and-go penalty van 10 seconden ontvangen.

Verschillende straffen

Stewards werken met bepaalde richtlijnen, de Driving Standards Guidelines. De FIA gaat samen met de Grand Prix Drivers' Association aan de slag om deze aan te passen, nadat het merendeel van de coureurs vond dat Verstappen misbruik maakte van een maas in de wet. Eén van de vele afspraken in deze richtlijnen is dat de standaardstraf voor het overschrijden van artikel 33.3 een tijdstraf van 10 seconden is.

De FIA heeft uitgelegd dat Verstappen daarom een tijdstraf van 10 seconden heeft gekregen. Maar waarom was de tijdstraf voor Norris dan slechts 5 seconden, als hij dezelfde regel had overtreden? De verklaring van de internationale autosportbond is dat de stewards zich niet hebben gehouden aan de aanbeveling volgens de Driving Standards Guidelines, omdat Norris zich al had toegewijd aan de inhaalactie buitenlangs Verstappen. Aangezien Verstappen ook de baan had verlaten, was het niet mogelijk voor Norris om terug de baan op de gaan met de Red Bull die hem eigenlijk in de weg zat.

Dit is ook waarom de FIA heeft bepaald dat het buiten de baan gaan van Norris niet meetelde als track limit-overschrijding. Was dat wel het geval geweest, dan had de McLaren-coureur mogelijk kunnen rekenen op een extra tijdstraf, aangezien hij al de waarschuwingsvlag had gekregen.

