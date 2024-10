De Grand Prix van Mexico-Stad werd vier dagen geleden verreden en het F1-circus is alweer gearriveerd in Brazilië. De FIA heeft aangekondigd wie de vier stewards zijn voor de wedstrijd in São Paulo. Eén daarvan is Johnny Herbert, die deze week te maken kreeg met beschuldigingen van Jos Verstappen.

Carlos Sainz domineerde op het Autódromo Hermanos Rodríguez, maar het grote onderwerp van gesprek was het gevecht tussen Max Verstappen en Lando Norris. Wetende dat zijn Red Bull niet de snelheid had om de Ferrari's en de McLaren bij te houden, probeerde hij kostte wat het kost zijn titelrivaal achter zich te houden. Hij duwde Norris tweemaal van de baan wat hem in totaal een tijdstraf van 20 seconden opleverde. Verstappen kwam als zesde over de streep in Mexico en verloor 10 punten op Norris, die zijn meerdere moest erkennen in Sainz en tweede werd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen: 'Mexico moeten we snel vergeten, we doen er alles aan sterker te worden'

Beschuldiging van Jos Verstappen

"Max moet rijden zoals hij wil, omdat de auto niet goed genoeg is en hij er alles aan doet om de titel binnen te halen", zei vader Jos bij De Telegraaf over de verdedigende acties van zijn zoon. "Maar Max gaat zijn rijstijl niet aanpassen, omdat er nu een paar stewards aanwezig waren die hem sowieso niet lekker liggen." Johnny Herbert was een van die stewards, iemand waar Fernando Alonso al bonje mee heeft gehad. Jos Verstappen denkt, doelend op Herbert, dat er stewards zijn die minder sympathie hebben voor bepaalde coureurs. "De FIA moet eens goed kijken naar de bezetting van de stewards, wie ze daar neerzetten en of er geen schijn is van belangenverstrengeling."

OOK INTERESSANT: Brundle hekelt Verstappen: "Zijn nalatenschap zal besmeurd zijn door zijn onsportiviteit"

Straffen gaan Verstappen niet tegenhouden

De internationale autosportbond heeft aangekondigd dat Herbert voor het tweede raceweekend op rij zijn taak als steward zal uitvoeren. Kan Verstappen meer tijdstraffen verwachten? "Die penalty's in Mexico gaan Max Verstappen niet tegenhouden om Lando Norris in de toekomst weer van de baan te duwen", vertelde de Brit bij Action Network. "Het was Verstappens intentie om de Ferrari's een één-tweeresultaat te laten pakken. Volgens mij was dat zeker Verstappens intentie en wat hij heeft geprobeerd voor elkaar te krijgen. Ik begrijp waarom hij het deed, maar ik ben het er niet mee eens. Ik zie Verstappen niet zijn rijgedrag aanpassen, aangezien zijn nummer één-doel is om Norris te stoppen met het dichtrijden van het gat in het kampioenschap."

Naast Herbert zullen voormalig Ferrari-testcoureur Luciano Burti, ervaren DTM-steward Dr. Gerd Ennser en president van de Barbadiaanse motorsportfederatie Andrew Mallalieu de stewards zijn voor de Grand Prix van São Paulo.

Gerelateerd