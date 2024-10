Max Verstappen is de gebeten hond na zijn twintig seconden straf tijdens de Grand Prix van Mexico en met name vanuit Groot-Brittannië is de kritiek niet mals. Martin Brundle, die eerder al kritisch was op de Nederlander, vervolgt zijn strenge woorden over de drievoudig wereldkampioen,

De Grand Prix van Mexico werd weliswaar gewonnen door de uitstekende Carlos Sainz, na afloop wordt er toch weer het meest gepraat over kampioenschapsleider Verstappen. De Red Bull-rijder kwam vroeg in de race weer eens in gevecht met Norris en Verstappen had weinig trek om zijn titelrivaal gemakkelijk voorbij te laten gaan. Na een intens gevecht door meerdere bochten, waarbij beide coureurs meermaals buiten de baan vlogen, besloot de FIA dat het welletjes was geweest met het rijgedrag van Verstappen. De Limburger kreeg een straf van maar liefst twintig seconden aan zijn broek, een zeldzaamheid in de koningsklasse.

Artikel gaat verder onder video

Allebei uit kunnen vallen

Brundle liet zich vlak na de race al zeer kritisch uit over Verstappen en zei zelfs dat Verstappen een nóg zwaardere straf had verdiend in de vorm van een drive through-penalty. In zijn gebruikelijke column voor Sky Sports vervolgt hij zijn ferme kritiek: "Ineens in bocht acht, wat totaal geen gebruikelijke plek is om in te halen, gooide Verstappen - die het gevoel had dat Norris hem buiten de baan had ingehaald - zijn auto simpelweg voor de McLaren. Hij wist sowieso dat dit ervoor kon zorgen dat ze allebei uit hadden kunnen vallen, maar Norris was er klaar voor. Hij kreeg opnieuw een tien seconden straf, maar hij had ook zomaar een drive through-penalty door de pitlane kunnen krijgen voor gevaarlijk rijgedrag."

Nalatenschap besmeurd

Brundle vervolgt: "Het oponthoud voor Norris en het moeten volgen van Verstappen tot zijn pitstop in ronde 26 hebben hem waarschijnlijk de zege gekost gezien zijn snelheid in het laatste gedeelte van de race." Vervolgens krijgt Verstappen weer de wind van voren: "Ik weet dat Max er helemaal niks om geeft om wat men over hem denkt, maar het maakt mij droevig om hem op die manier te zien rijden. Hij is meervoudig kampioen en heeft meer talent in zijn pink dan de meesten van ons ooit hebben gehad. Zijn nalatenschap zal echter besmeurd zijn door zijn onsportiviteit en dat is gewoon jammer."

Gerelateerd