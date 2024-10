Het is het komende weekend alweer tijd voor de derde Grand Prix in de heuse triple-header door Noord- en Zuid-Amerika: de Grand Prix van São Paulo op het circuit van Interlagos. Max Verstappen blikt na een toch wel veelbewogen weekend in Mexico-Stad vooruit op wat er komend weekend gebeuren gaat.

Verstappen heeft in Mexico lijdzaam moeten toezien hoe Lando Norris weer tien punten dichterbij wist te komen in het wereldkampioenschap nadat de Nederlander maar liefst twintig seconden tijdstraf kreeg door het gevecht met zijn titelrivaal. Bovendien was zijn Red Bull het hele weekend niet echt vooruit te branden op het Mexicaanse asfalt, terwijl de concurrentie steeds sterker en sterker wordt. Zo was het team van Ferrari weer eens zeer snel en heeft ook McLaren nog altijd de snelheid er flink inzitten. Zodoende wordt de strijd om de titel steeds spannender.

Mexico was drie keer niks

De Red Bull-coureur zal zijn hoofd koel moeten houden en blijven rekenen, ondanks dat zijn team de zaken maar niet meer voor elkaar lijkt te krijgen met de RB20. De volgende stap is Brazilië, waar mede door het sprintraceweekend weer veel punten te verdienen vallen. Verstappen blikt vooruit: "Mexico was een race om snel te vergeten. We weten dat we beter kunnen en werken er hard aan om uit te vogelen wat er verkeerd ging, zodat we onze vorm richting de laatste paar races weer kunnen verbeteren", zo begint hij zijn voorbeschouwing.

Sterker terugkomen

Verstappen vervolgt: "We moeten er alles aan doen om competitiever te worden en sterker terug te komen richting een plek waar we weten dat we kunnen staan. Brazilië is de laatste race na een lange triple-header en opnieuw een sprintraceweekend. Het wordt dus heel druk, maar is een mooie kans om punten te scoren. Interlagos is een cool circuit om te rijden met een hoop historie. Bovendien is het ook vrij technisch met veranderingen in hoogte. Ik kijk ernaar uit om terug te keren in Brazilië om te racen voor de gepassioneerde fans.

