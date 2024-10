Juan Pablo Montoya heeft advies voor Lando Norris na de controversiële strijd in de F1 Grand Prix van Mexico-Stad: tegen Max Verstappen crashen. De voormalig Williams- en McLaren-coureur denkt dat Norris alleen het kampioenschap kan winnen, als Verstappen een reden heeft om bang voor hem te zijn.

Verstappen probeerde in de openingsfase van de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez zijn kampioenschapsrivaal achter zich te houden. Hij duwde Norris buiten de baan in bocht 4, waardoor de McLaren over het gras moest. Norris kwam wel voor Verstappen weer de baan op, maar de Nederlander besloot direct terug te vechten. Ze gingen samen ver buiten de witte lijnen in bocht 8. Voor het eerste incident, het buiten de baan duwen van een andere coureur, kreeg Verstappen een tijdstraf van 10 seconden. Daar kwam nog eens 10 seconden bij voor het buiten de baan gaan en er voordeel uithalen. Verstappen ligt, bij niet alleen de stewards, maar ook een deel van de fanbase, onder vuur vanwege zijn verdedigende acties.

Op een eerlijke manier racen kan niet

"Ik dacht dat Lando voor zichzelf zou opkomen en Max zou uitschakelen. Dat moet hij doen", vertelde Montoya in een interview met Instant Casino. "De stewards hadden besloten na Austin strenger op te treden tegen Max en hem op de juiste manier te straffen. Dat maakt het racen geweldig. Ik denk dat Max namelijk de spot drijft met hoe ver hij kan gaan. De enige manier om hem te stoppen is om tegen hem in te rijden. Max moet weten dat hij moet vrezen voor Lando. Toen Carlos bij hem aan de binnenkant dook, kon hij er niks tegen doen. Lando heeft veel te veel respect voor hem, wat niet per se slecht is. Hij wil gewoon racen op een eerlijke manier, maar dat kan niet als je racet tegen iemand zoals Max."

Verstappen is een pestkop

"Het verbaast me dat Lando gewoon uit de weg gaat. Max is een pestkop", vervolgde de Colombiaan. "Als coureur is dat niet wat je wilt zien, maar het is wel slim. Max is meer mannen zoals Lewis [Hamilton] gewend, die niet stopten bij hem uitschakelen. Wanneer je een jongen als Lando hebt, die heel erg snel en eerlijk rijdt, dan kan je niet om een kampioenschap vechten tegen Max, terwijl Lando zegt dat hij zoveel respect voor hem heeft en de beste coureur ter wereld is! Hij moet minder praatjes hebben en niet het slachtoffer spelen. Je wint niet door het slachtoffer te spelen. We gaan in Brazilië meer vuurwerk zien. Op een gegeven moment moet Lando voor zichzelf opkomen en zeggen: 'Rot op, ik kan tegen je crashen en dat is prima.'"

