De Grand Prix van Brazilië is de volgende stop op de Formule 1-kalender. De wedstrijd op het Autódromo José Carlos Pace is tevens het einde van de drieluik die begon in Austin en via Mexico in Brazilie is uitgekomen.

Donderdag start het Formule 1-spektakel met de mediadag in São Paulo. Fernando Alonso slaat de mediadag over, vanwege een darminfectie waar hij in Mexico ook al last van had. Om lokale tijd 12:30 uur start de eerste sessie van de persconferentie, voor ons in Nederland is dat om 16:30 uur. Daarin zullen zes coureurs hun verhaal doen, de andere coureurs worden door de pers opgevangen in de zogeheten 'TV Pen', ook wel bekend als het 'vierkantje'.

Persconferentie Grand Prix van Brazilië

In het eerste groepje van drie bevinden zich Lance Stroll, Lewis Hamilton en Franco Colapinto die hun verhaal mogen doen. In het tweede groepje vinden we Oscar Piastri, Yuki Tsunoda en Max Verstappen terug. Op vrijdag is het de tijd voor de teambazen, maar Pirelli is ook aanwezig. Mario Isola, Andrea Stella en James Vowles zullen tijdens die sessie de vragen van de pers beantwoorden.

Donderdag 16:30 uur Lance Stroll Aston Martin Lewis Hamilton Mercedes Franco Colapinto Williams

Donderdag 17:00 uur Oscar Piastri McLaren Yuki Tsunoda Racing Bulls Max Verstappen Red Bull

Vrijdag 17:30 uur Mario Isola Pirelli Andrea Stella McLaren James Vowles Williams

