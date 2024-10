Johnny Herbert was afgelopen weekend één van de FIA-stewards die Max Verstappen tot tweemaal toe een tien seconden-straf gaf. Hoewel de straffen precies in lijn zijn met wat het reglement voorschrift, wordt de Brit er van beticht een voorkeur te hebben voor landgenoten, maar in gesprek met Action Network geeft Herbert zijn uitleg voor de uitgedeelde straffen.

De stewards liggen de afgelopen weken onder een vergrootglas en dat heeft alles te maken met de uitgedeelde straffen. In Austin kreeg Lando Norris een straf voor het inhalen van Verstappen buiten de baan. De McLaren-coureur kreeg daarvoor een tijdstraf van vijf seconden. George Russell en Oscar Piastri kregen eveneens een vijf seconden-straf voor het van de baan duwen van een collega. Het drietal kreeg overigens verzachtende omstandigheden, waardoor niet de standaard-straf van tien seconden werd uitgedeeld. Die verzachtende omstandigheden waren er echter niet voor Verstappen in Mexico, die uiteindelijk wel twintig seconden langer in de pitstraat moest blijven staan.

'Rijstijl Verstappen onacceptabel'

Herbert voelt zich in de genomen beslissingen, gesteund door de teams: "De juiste beslissing is genomen, de straf van twintig seconden voor Max Verstappen was niet te streng. Was Verstappens rijstijl op het randje of eroverheen? Ja, dat was het. Zijn rijstijl was hard, vooral wanneer hij een andere coureur van de baan duwt. Dat is voor mij, huidige coureurs, voormalige coureurs en de stewards absoluut onacceptabel."

Herbert is een enorme fan van Verstappen

Toch is het idee ontstaan dat het persoonlijk is met Verstappen, maar dat veegt Herbert van tafel. "Ik ben een enorme fan van Verstappen en het frustreert me enorm wanneer hij rijdt zoals hij deed in Mexico. Hij hoeft dit niet te doen; hij is zo goed achter het stuur, en op dit punt in het kampioenschap hoeft hij alleen maar uit de problemen te blijven en zo goed mogelijk te rijden." De drievoudig Grand Prix-winnaar komt dan ook met de nodige advies voor de drievoudig wereldkampioen. "Wanneer Verstappen in deze vervelende mindset raakt waarin hij probeert voordeel te behalen door een andere coureur van de baan te duwen zodat Ferrari een één-twee kan halen, moet hij beseffen dat dat niet nodig is. Win gewoon op de meest zuivere manier die mogelijk is."

'Geen Britse partijdigheid, slechts uitvoeren van de regels'

Ook wil Herbert de schijn van Britse partijdigheid wegnemen: "Er lijkt altijd te worden aangenomen dat Britse stewards 'vooringenomen' zijn, maar als wij in die kamer zitten, houden we ons gewoon aan de regels en de richtlijnen van de FIA. Op basis daarvan moeten we de situaties op het circuit beoordelen. Om te zeggen dat wij partijdig zijn, is belachelijk en absoluut niet waar." Daarnaast wijst hij naar zijn collega's. "Toen we de twee straffen van tien seconden aan Max Verstappen oplegden, waren we het allemaal eens. Vergeet niet, er zijn vier stewards die deze beslissingen nemen", aldus Herbert.

