Dr. Helmut Marko kan er niet omheen en geeft in zijn column voor Speedweek aan dat Max Verstappen in Brazilië een nieuwe power unit aan zijn pool laat toevoegen en daarmee dus moet rekenen op een gridstraf.

Voor Verstappen werd in België al een nieuwe power unit aan zijn pool toegevoegd, waardoor hij dat weekend een gridstraf van tien plekken te verwerken kreeg. De afgelopen weken werd al duidelijk dat Verstappen hoogstwaarschijnlijk opnieuw een verse krachtbron moet introduceren en Marko geeft te kennen dat we er vanuit moeten gaan dat dit komend weekend in Brazilië gaat gebeuren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Kalff vindt straffen voor Verstappen meer dan terecht: "Veel moeilijker moet je het niet maken"

Huidige power units aan het einde van levensduur

In Mexico kwam Verstappen uiteindelijk als zesde over de streep. De RB20 legde het op pure snelheid van tegen de MCL38 van McLaren en de SF-24 van Ferrari. De tegenvallende power unit, die dus wordt vervangen in Brazilië, zou hieraan ten grondslag liggen, zo vertelt Marko. "De snelheid was ook daarom niet goed, omdat vanwege het genoemde motorprobleem een andere motor moest worden ingebouwd, die aan het einde van zijn levenscyclus was en eigenlijk niet meer voor race-inzet was gepland. Dat was een van de redenen waarom we op het rechte stuk een van de langzaamste auto’s waren. Wanneer een Formule 1-motor een bepaald aantal kilometers heeft bereikt, is het vermogensverlies duidelijk merkbaar", zo legt de adviseur uit.

OOK INTERESSANT: Stella wijst naar Verstappen: 'Zonder incidenten had Norris voor zege gestreden'

'Gridstraf niet te vermijden'

Op vrijdag kampte de Nederlander met power unit-problemen en op dit moment wordt onderzocht of die krachtbron nog bruikbaar is. "Of we die motor met het lek opnieuw kunnen inzetten, wordt momenteel onderzocht. Maar ook hier geldt dat het volgens de kilometerstand eigenlijk niet meer gepland is om hem nog te gebruiken." De conclusie is volgens Marko dan ook simpel: "We kunnen een motorwissel in Brazilië niet vermijden, met de bijbehorende gridstraf."