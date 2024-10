Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Lando Norris de gevechten met Max Verstappen bekeken en geopperd om zijn rijstijl te veranderen. Dat was volgens de teambaas niet nodig, want het probleem ligt vooral - volgens Stella - bij Verstappen.

Nu de titelstrijd zich in de slotfase van het seizoen gaat bevinden, worden de knokpartijen tussen Norris en Verstappen ook intenser. In Austin kreeg de McLaren-coureur een straf aan zijn broek voor het inhalen van de Nederlander buiten de baan. In Mexico was het juist Verstappen die op het strafmatje mocht komen en tweemaal een tijdstraf van tien seconden te verwerken kreeg. Uiteindelijk wist Verstappen die straf in te lossen tijdens zijn pitstop en kwam hij als zesde over de streep. Het onderlinge verschil tussen het duo is geslonken naar 47 punten in het voordeel van Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull beslist over mogelijk right of review bij FIA na straffen Verstappen

'Norris moet rijstijl niet veranderen van Stella'

Nadat Norris in Mexico uiteindelijk als tweede over de streep kwam, heeft Stella Norris te kennen gegeven dat hij vooral moet blijven doen, wat hij doet. Bij The Times Live vertelt de teambaas: "Onze gesprekken en interne evaluaties zijn duidelijk geweest. Lando, we vinden je aanpak goed, we staan erachter, en we bevestigen dat je moet blijven racen zoals je nu doet. Het is niet aan jou om daar zelf gerechtigheid te zoeken." In de ogen van de Italiaan is de missie duidelijk, laat Verstappen maar doen wat hij wil, Norris moet zich aan de regels houden: "'Race eerlijk en rechtvaardig.' Dit is wat we van Lando willen en wat Lando ook van zichzelf wil."

OOK INTERESSANT: Verstappen lacht na forse straf: 'Misschien volgende keer voor 30 seconden gaan'

Zonder knokpartij Verstappen, had Norris gestreden voor overwinning

Ook in Mexico was de MCL38 een klap sneller dan de RB20. Stella is dan ook van mening dat de acties van Verstappen ervoor hebben gezorgd dat Norris de zege is misgelopen. "Als ik kijk naar de incidenten in de eerste ronden van de race, is er wel wat teleurstelling, want zonder die paar incidenten had Lando kunnen strijden voor de overwinning. Maar goed, dat is als, als, als. Voor mij is het belangrijkste feit dat we hebben gezien dat de auto competitief is; de geüpgradede auto lijkt nu op hetzelfde niveau als Ferrari, op een circuit waarvan we dachten dat het meer in het voordeel van Ferrari zou zijn. Dus dat is bemoedigend voor de rest van het seizoen", aldus Stella.

Gerelateerd