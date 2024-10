Max Verstappen en Lando Norris komen dit seizoen regelmatig met elkaar in aanraking op de baan en op zondag barstte in de bom in Mexico-Stad. Verstappen kreeg twintig seconden straf van de wedstrijdleiding aan zijn broek maar haalt er zijn schouders over op en grapt dat het zelfs nog wel meer mag worden.

Het was zondagmiddag tijd voor de twintigste race van het seizoen en het werd één van de meest opmerkelijke races van het seizoen. Carlos Sainz schreef de Grand Prix op zijn naam, maar met name daarachter viel er een hoop te beleven. Er was weer eens een hoofdrol weggelegd voor Lando Norris en Max Verstappen. Vroeg in de race kwam het tweetal - niet voor het eerst dit seizoen - in aanraking met elkaar op de baan. De twee rijders hadden opnieuw een pittig gevecht, waarbij Verstappen volgens de wedstrijdleiding flink over de schreef ging en maar liefst twintig seconden straf aan zijn broek kreeg.

Dertig seconden

Na afloop van de race verscheen de Nederlander natuurlijk in de media-pen om na te praten over zijn opmerkelijke rit in het land van teamgenoot Sergio Pérez. Het was voornamelijk de vraag welke Verstappen we voor de camera's zouden gaan zien, maar voor de meeste kanalen hield hij zich behoorlijk in. Toch kon hij het in gesprek met onder meer DAZN en Fox Sports niet laten om op enigszins sarcastische wijze om te gaan met de straf: "Misschien kunnen we volgende keer voor dertig seconden gaan", zo horen we Verstappen lachend zeggen. "Misschien kunnen we het record verbreken. Het is wat het is. Ik ga niet lopen huilen over de penalty's. Ik pak het aan en ga weer verder", zegt de wereldkampioen.

Horner stuk minder mild

De woorden van Verstappen stonden echter wel in schril contract met wat Horner te zeggen had na de race: "Max verliet de baan in bocht vier en daarna in bocht zeven. Lando opende de deur ontzettend laat en beiden gingen ze er daar af. Het probleem is dat we nu in zeer gevaarlijk territorium beginnen te komen. Vanaf wanneer is het goed om een divebomb te doen? Ik denk dat het tijd is voor de FIA en de coureurs dat ze samen gaan kijken wat acceptabel is en wat niet. Ik denk dat de twee tien seconden straffen een beetje aan de zware kant waren", zo liet de Britse teambaas van Red Bull horen.

