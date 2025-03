Het F1-seizoen 2025 is twee races onderweg, wat betekent dat er nog 22 races te gaan zijn in de Formule 1 voordat het seizoen erop zit. De komende drie weken gaat de eerste triple header van 2025 plaatsvinden, een periode waarin we meer gaan weten over de pikorde.

Na twee races zien we bij de constructeurs vier echte kandidaten voor de titel: Max Verstappen, George Russell en het McLaren-duo Oscar Piastri en Lando Norris. De twee laatstgenoemde coureurs wonnen in China en Australië respectievelijk. Ferrari kan hier ook bijgezet worden, als het team niet twee keer in de fout ging: de strategische blunder in Australië en de dubbele DSQ in China. Toch zeggen deze races, vooral door de omstandigheden en de lay-out van de circuits, nog niet alles over wat de pikorde is.

Artikel gaat verder onder video

Pikorde na Australië en China

Na de twee races die we in 2025 tot nu toe gehad hebben, kan gesteld worden dat McLaren de snelste auto heeft. Het gat met de rest is op zaterdag niet erg groot, ook omdat het dan nog meer afhankelijk is van een foutloze ronde, maar op zondag is het gat tot nu toe qua race pace groot gebleken wegens de degradatie van de banden die bij McLaren een stuk minder is. Ferrari lijkt de tweede auto te hebben, maar stapelt fout op fout. Hier profiteren Mercedes en Red Bull, vooral Russell en Verstappen tot nu toe, optimaal van. Voor nu zijn Williams en Racing Bulls de #5 en #6 van de grid, met Aston Martin en Haas daar weer achter. Alpine heeft een flinke stap naar achteren gezet, terwijl Kick Sauber competitiever is dan in 2024 maar nog steeds de langzaamste auto heeft. F1 begint dit weekend echter aan een triple header, waarin de coureurs, teams en fans meer te weten komen.

Grand Prix van Japan

De Grand Prix van Japan is een raceweekend waarin de coureurs met weinig DRS-zones te maken gaan krijgen. Alleen op het rechte stuk zal er een DRS-zone zijn. Het is vrij apart, want het circuit is eerder vergelijkbaar met Australië dan met China, waarbij wel gesteld moet worden dat Suzuka een veel technischer circuit is dan in Melbourne en het tevens geen stratencircuit betreft. Waar het wel vergelijkbaar in is, is dat het op dit circuit vooral belangrijk is om goed te zijn op de rechte stukken (twee in Japan) en snelle bochten (op twee na bijna alle bochten in Japan).

Op dit soort circuits is de balans van de auto belangrijker dan de pure snelheid, omdat coureurs het vertrouwen moeten hebben om met zoveel mogelijk snelheid door de bochten te kunnen gaan. Hebben ze dat niet, dan zal er tijd verloren worden op dit gedeelte van het circuit.

Grand Prix Bahrein

Daarna volgt de Grand Prix van Bahrein, een circuit dat door de huidige coureurs in deze auto's al gebruikt is tijdens de testdagen. Het circuit heeft een bijzondere combinatie van lange rechte stukken (vier om precies te zijn), veel DRS-zones (drie om precies te zijn) en toch ook zeven bochten waarbij echt serieus geremd moet worden en de snelheid eruit wordt gehaald. Het is dus een circuit van uitersten.

Daarom is dit circuit ook niet echt met Australië of China te vergelijken, maar is het eigenlijk een beetje van alles wat. Een complete setup gaat voor de teams hier erg belangrijk zijn, omdat dit circuit op een chicane na eigenlijk alles wel in huis heeft en de auto daarom vrij compleet afgesteld moet zijn. Toch zullen de teams, mochten ze kiezen, eerder neigen naar meer snelheid op de rechte stukken vanwege de drie DRS-zones en de vier rechte stukken. Toch kunnen de remmen en de grip en balans/tractie in de langzamere bochten op dit circuit niet compleet genegeerd worden.

Grand Prix Saoedi-Arabië

Als slotstuk van de triple header gaan de teams en coureurs naar Djedda voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Dit stratencircuit mag gezien worden als erg snel. Er zijn drie DRS-zones, slechts twee echte rechte stukken, maar toch ook veel snelle bochten en slingerwerk. Slechts twee keer krijgen de coureurs met een echt langzame bocht te maken, in een circuit dat vrij lineair is.

Hier zullen de teams alle focus hebben op pure snelheid en zullen de langzamere gedeeltes van het circuit (die er amper zijn) als minder belangrijk worden gezien door de coureurs en teams. De teams die het in Australië bijvoorbeeld goed deden, zoals Williams en Racing Bulls, zullen blij worden van de lay-out van dit circuit, terwijl Alpine allesbehalve blij zal zijn vanwege het ontbreken aan motorkracht. Op dit soort circuit zal het veld sowieso dichter in de buurt van elkaar liggen, zeker op zaterdag, omdat motorvermogen en pure snelheid het meest belangrijk zijn.

Conclusie

Na een snel en technisch circuit gehad te hebben in Australië en China respectievelijk, krijgen we tijdens de triple header weer drie andere circuits te zien. In Japan zal hoge snelheid en de balans en het vertrouwen in de snelle bochten het belangrijkst zijn (zeker met maar één DRS-zone), terwijl in Saoedi-Arabië de pure topsnelheid en DRS-snelheid weer het belangrijkst gaat zijn. In Bahrein zullen de teams en coureurs weer meer een balans zoeken tussen pure snelheid/DRS-effectiviteit en langzamere bochten, waarbij vanwege de DRS-zones en de vier rechte stukken teams stiekem meer naar het eerst zullen leunen.

Al met al zijn het drie vrij snelle circuits die dichter in de buurt gaan komen bij wat we in Australië zagen dan in China, met Japan dat als enige een beetje in de buurt komt van de technische aspecten van China. Daarnaast zal in Japan het weer ook een rol gaan spelen, iets wat in Bahrein en Saoedi-Arabië minder het geval zal zijn.

Gerelateerd