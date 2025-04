Hoe zijn de jonge coureurs in F1 dit seizoen tot nu toe begonnen?

Het F1-seizoen 2025 is twee races oud en heeft nog 22 races te gaan, maar na de eerste twee races in Australië en China hebben wel al een beetje een idee gekregen van welke rookies zich snel aanpassen aan Formule 1 en welke coureurs nog tijd nodig hebben.

Het is lang geleden dat de grid in F1 zo jong was en vol zat met coureurs die aan hun eerste volledige seizoen in de koningsklasse zijn begonnen. Oliver Bearman, Isack Hadjar, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan en Andrea Kimi Antonelli horen hier allemaal bij, ondanks dat Lawson, Bearman en Doohan al wat ervaring hebben opgedaan tijdens raceweekenden in F1. Wie maken tot nu toe de meeste indruk?

1: Andrea Kimi Antonelli | Mercedes

We beginnen met Antonelli, die dit seizoen door Mercedes voor de leeuwen is gegooid in een poging om de jonge Italiaan klaar te krijgen voor het nieuwe tijdperk in F1 dat in 2026 begint. Tot nu toe is gebleken dat het tempo van topcoureurs als Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton en de coureurs van McLaren nog te veel van het goede is (zowel op zaterdag als op zondag), maar met een keurige vijfde plaats in het kampioenschap en 22 punten is de jonge coureur momenteel prima bezig. Hij reed in Melbourne naar P4 door een goede strategie, een nagenoeg foutloze race en een late inhaalactie op Albon nadat hij er in Q1 op zaterdag al uit was gegaan.

In China werd hij zesde tijdens de Grand Prix en zevende tijdens de Sprint door eigenlijk prima en foutloze races te rijden zonder op te vallen, iets wat hij in Australië wel deed met zijn inhaalacties. Tot nu toe doet Antonelli wat Red Bull graag van haar jonge tweede coureur zou willen zien: stabiel presteren, fouten minimaliseren en punten scoren. Hij is natuurlijk ook de rookie met de beste auto, maar dan nog tot nu doe de meest indrukwekkende.

2: Isack Hadjar | Racing Bulls

Voor Hadjar is het seizoen wisselvallig begonnen. Hadjar maakte tot nu toe vooral op zaterdag indruk door op P11, P15 en P7 te kwalificeren. Op zondag ging het om verschillende redenen echter tot nu toe telkens fout. In Australië deed hij dit zelf door tijdens de opwarmronde in natte omstandigheden de controle kwijt te raken over zijn auto. Hierdoor deed hij niet mee aan de race.

In China werd hij tijdens de Grand Prix door Racing Bulls in de steek gelaten door een tweestopper te moeten doen terwijl veel coureurs een eenstopper deden. Tijdens de Sprint reed Hadjar van P15 naar P13 en deed hij het prima, maar niet spectaculair in een auto die sowieso op zaterdag beter is dan op zondag tot nu toe vanwege de pure snelheid over een rondje. De goede auto van Racing Bulls en de prestaties van de jonge coureur op zaterdag heeft hem dus nog geen punten opgeleverd, maar dit kan niet lang gaan duren als hij zo doorgaat.

3: Oliver Bearman | Haas

Over wisselvalligheid gesproken: het seizoen van Bearman staat daar symbool voor tot nu toe. De Brit had het in Australië enorm lastig en crashte voor de kwalificatie al twee keer tijdens de vrije trainingen. Daardoor deed hij niet mee aan de kwalificatie, waarna hij tijdens de race wel keurig op de baan bleef en veertiende werd.

In China deed Bearman, en Haas in het algemeen, het een stuk beter. Tijdens de Sprint werd Bearman vijftiende nadat hij zich tijdens de kwalificatie keurig als twaalfde had gekwalificeerd. Tijdens de tweede kwalificatie werd Bearman zeventiende, maar zijn hoogtepunt moest toen nog komen; de Grand Prix van China. Op mediums sneed Bearman tijdens de tweede fase van de race door het veld heen om uiteindelijk als negende te finishen na drie DSQ's en punten te veroveren.

4: Gabriel Bortoleto | Sauber

Bortoleto maakt bij Sauber tot nu toe een consistente en stabiele in druk in een auto die samen met Alpine momenteel de minste is van de grid. In Australie kon hij nog niet veel indruk maken. Bortoleto werd de Braziliaan, die in F3 en F2 kampioen is geworden de afgelopen twee seizoenen, nog wel knap vijftiende, maar tijdens de race zou hij richting het einde uitvallen nadat hij een aardige race reed.

In China maakte Bortoleto vooral indruk tijdens de sprintkwalificatie, die hij knap op P14 afsloot. Tijdens de kwalificatie voor de race werd hij negentiende. De Braziliaan kon tijdens de races weinig indruk maken, omdat Sauber in China er totaal de auto niet voor had. Bortoleto werd achttiende en veertiende (zeventiende zonder DSQ's).

5: Liam Lawson | Red Bull Racing/Racing Bulls

Wat dat betreft is de seizoenstart van Liam Lawson bij Red Bull Racing compleet het tegenovergestelde geweest. Dat wat Antonelli wel lukte in weliswaar een auto die beter in balans is en amper grote zwakke plekken heeft, lukte Lawson is een lastig te besturen auto niet. Lawson viel uit in Melbourne nadat hij een dramatische zaterdag had gekend, terwijl het in China nog slechter ging.

Lawson kwalificeerde zich twee keer als twintigste en sloot de races af op P14 en P12, waarbij dat laatste vooral was door drie DSQ's na de race. Lawson is inmiddels vervangen door Tsunoda en zal de rest van het seizoen zich met wat minder druk mogen gaan bewijzen bij Racing Bulls, in wellicht een auto die momenteel beter in balans is.

6: Jack Doohan | Alpine

Samen met Lawson heeft Doohan het waarschijnlijk het lastig van alle rookies tot nu toe, maar hij beschikt dan ook wel over een tot nu toe erg matige auto van Alpine die zeker op de rechte stukken veel snelheid en motorcapaciteit mist. In Australie verliep de thuisrace van Doohan erg matig. Doohan viel uit in de eerste ronde in lastige omstandigheden, nadat hij tijdens de kwalificatie wel knap uit Q1 was gekomen als veertiende was gekwalificeerd.

In China maakte Doohan ook veel fouten, zoals Lawson dat ook deed. Twee keer kwam hij niet uit Q1 en tijdens de races werd hij laatste en dertiende. Dat laatste was vooral door drie DSQ's, want anders was hij zestiende geworden. Zowel voor Doohan als voor Alpine is er werk aan de winkel.

