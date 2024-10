Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, heeft duidelijkheid gegeven over of het team een right of review gaat aanvragen na de straffen van Max Verstappen afgelopen weekend in zijn duel met Lando Norris. De Brit stelt tevens dat de incidenten tussen Verstappen en Norris tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten en Mexico niet te vergelijken zijn met elkaar.

In gesprek met RacingNews365 zegt Horner dat Red Bull, in tegenstelling tot wat McLaren vorige week deed na de straf van Norris in de Verenigde Staten, geen right to review aan zal vragen bij de FIA. “We zullen het recht op een review hierop niet activeren." Toch wil Horner wel verbetering zien. "Het belangrijkste om aan te pakken is: wat is de manier om verder te gaan met racen? Ik weet niet zeker of het duidelijk is voor de coureurs, of bepaalde aspecten ervan, dat je gewoon je neus vooruit moet hebben op het apexpunt, wat betekent dat je dit gaat doen: je gaat van de remmen af en snelheid meenemen om op dat punt te komen om te zeggen: 'Ik lig daar op dat moment voor', ook al zou je de passeerbeweging niet hebben gemaakt.”

Horner ziet incident Norris en Verstappen in Amerika en Mexico niet als dezelfde situatie

Volgens Horner is het vergelijk maken tussen de straffen die Verstappen kreeg in Mexico en die Norris kreeg in de Verenigde Staten niet terecht. "Het is iets anders, want ze gingen vorige week allebei van de baan af en je kunt geen voordeel behalen door buiten de baan te passeren. Dit is anders, want Max is eigenlijk niet buiten de baan gegaan. Hij is binnen de perimeter gebleven."

Horner hoopt dat FIA de regels gaat opschonen

Volgens Horner is het tijd dat de FIA de regels gaat opschonen. "Het is iets dat echt moet worden opgeruimd, want er wordt geweldig geracet en ik denk dat het belangrijk is dat de regels eerlijk zijn, in plaats van een voordeel te geven aan de buitenste lijn. In de geschiedenis van de autosport is het altijd riskanter geweest om aan de buitenkant te zitten, maar nu is het bijna het voordeel, omdat je alleen maar je neus vooruit hoeft te houden op het moment dat ze de bocht ingaan, ongeacht of je de bocht haalt of niet.”