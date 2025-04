De burgemeester van Mexico-Stad, Clara Brugada, heeft donderdag tijdens een persconferentie laten weten dat de Grand Prix van Mexico voor een langere periode verbonden blijft aan de Formule 1.

Mexico maakt sinds 1962 deel uit van de Formule 1-kalender. De race werd toen al verreden op het Autódromo Hermanos Rodríguez, dat ook tegenwoordig nog het decor vormt, al is het circuit sindsdien meerdere malen aangepast. In 1970 verdween de Grand Prix voor het eerst van de kalender, om pas in 1986 terug te keren. Tot en met 1992 werd er opnieuw geracet in Mexico-Stad, waarna een pauze van meer dan twintig jaar volgde. In 2015 maakte de Mexicaanse Grand Prix haar rentree, en sindsdien is het evenement uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

'Handtekening worden op 30 april gezet'

De Grand Prix van Mexico-Stad heeft momenteel een contract tot en met 2025, maar Brugada bevestigt dat er binnenkort een verlenging wordt ondertekend. "Op 30 april. Volgende week zullen we de overeenkomst met de F1 ondertekenen. Dus dat is goed nieuws," aldus de burgemeester, geciteerd door de Mexicaanse tak van ESPN. Volgens geruchten gaat het opnieuw om een verlenging van drie jaar, net als bij de vorige twee overeenkomsten.

De afgelopen jaren had Mexico met Sergio Pérez nog een thuisheld, maar vanaf dit seizoen staat hij niet meer op de startgrid. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen wordt echter wel in verband gebracht met een mogelijk stoeltje bij het elfde team dat volgend jaar tot de grid zal toetreden: Cadillac.

Gerelateerd