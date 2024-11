Jos Verstappen was eerder al kritisch op de stewards van de FIA en de keuzes die hierin gemaakt worden, dit naar aanleiding van de straffen die zoon Max Verstappen kreeg tijdens de F1 Grand Prix van Mexico. Toch ziet de vader van de drievoudig wereldkampioen nog een andere reden voor de straffen: Red Bull Racing.

De storm rondom de straffen die Max Verstappen kreeg voor de incidenten met Lando Norris tijdens de race in Mexico, incidenten in bocht vier en acht, zorgden voor veel opschudding binnen en buiten F1. De coureurs vonden dat de regels en straffen herzien moeten worden, terwijl er ook kritiek kwam op de FIA. Vooral Johnny Herbert kreeg het als steward te verduren. Jos Verstappen stelde al dat de FIA maar eens 'goed moet kijken naar de bezetting van de stewards, wie ze daar neerzetten en of er geen schijn is van belangenverstrengeling.' Verstappen kreeg uiteindelijk twee keer tien seconden straf tijdens de race.

Jos Verstappen over auto Red Bull Racing

In gesprek met De Telegraaf stelde Verstappen voor het weekend in Brazilië dat de straffen die Verstappen kreeg in Mexico deels ook kwamen doordat de auto van Red Bull in 2024 niet goed genoeg is gebleken om duels te voorkomen. "Wat Max betreft is het belangrijkste dat de basis, de auto, niet goed is. Hij moet dit [de penalty's] doen, omdat de auto niet goed genoeg is en hij er alles aan doet om de titel binnen te halen. Dat zag je wel aan de prestaties van zijn teamgenoot. Zelfs Haas was sneller dan Red Bull in de race [in Mexico].”

